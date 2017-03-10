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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 18:07 BJT

标题新闻：德国总理梅克尔所在保守党派从SPD夺回领先优势，但SPD支持率创近五年最高--民调

SPD指德国社会民主党(SPD)。

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