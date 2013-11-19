《特别报道》“洋奶粉”如何在中国攻城掠地？（二）

图为北京一家超市的进口婴幼儿产品货架前，顾客在与促销人员交谈。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海11月8日 -中国产妇剖腹产率高达46%，更多新妈妈担心手术过程中的药物会影响到母乳，于是常常用配方奶粉喂养婴儿。此外有种说法称中国长期空气污染影响到母乳分泌。

政府调查显示，2008年时，仅有28%的新妈妈能做到在婴儿六个月内纯母乳喂养，远低于2003年时的51%。而独立研究人员称，实际上纯母乳喂养的比例比政府数据要低得多。《保健人口与营养杂志》2010年刊登的一项研究报告称，在中国一些地区，婴儿六个月内纯母乳喂养的比例最低仅为0.2%。

在美国由于出生率下降，且母乳喂养更受青睐，婴儿配方奶粉的销售下滑，因此以中国为首的发展中国家，就成了配方奶粉厂商的最大机遇。

2008年，中国超过美国，成为全球最大的配方奶粉市场。欧睿咨询公司预计，到2017年中国市场的婴儿配方奶粉销售额将达到250亿美元，较去年的120亿美元増逾一倍。

奶粉推销无孔不入

基于中国1995年颁布的规定，奶粉生产者、销售者不得向医疗卫生保健机构、孕妇和婴儿家庭赠送产品、样品；不得以低于市场价向医院销售母乳代用品；不得以推销母乳代用品为目的，向医院提供设备、资金和宣传资料。

该规定禁止医疗卫生和有关机构接受奶粉企业的馈赠或赞助，也不得推销奶粉。规定还要求医疗机构积极宣传母乳喂养的好处。

但违反该规定的惩罚相当轻，罚款最多不超过3万元。此外，此项执法涉及多个政府部门，亦加大执法难度。

而且此项规定在公众中的普及率也非常低。神农科信农业咨询公司认为医院是除超市、婴儿用品店和互联网之外，婴儿配方奶粉销售的第四大渠道。

该咨询公司在去年11月发布的一份报告中称，医生及其推荐意见对婴儿家庭的影响非常大。消费者认为，在医院内组织的关于营养的活动更科学、更具说服力。

路透发现，配方奶粉企业在医院里搞宣传和促销的情况比比皆是。8月时，来到杭州天目山医院产科病房，就会看到美赞臣打出的宣传标语。病房楼层挂着美赞臣的企业标志以及婴儿用奶瓶喝奶的图片。

在贵宾区病房，护士夏玲玲（音）称，美赞臣销售代表定期就会来医院，送来些给新妈妈的奶粉样品，和医护人员聊聊天。

夏护士本人也是新妈妈，她说，在该医院贵宾区分娩并住院的新妈妈，孩子一出生就可以免费获赠一份美赞臣奶粉。该医院产科医生张月琴（音）说，美赞臣在该院推广婴儿配方奶粉，是一种广告形式。

这家医院一位姓范（音）的发言人则否认该医院向新妈妈推销美赞臣配方奶粉。他说，推广资料是为了加强孕妇和新妈妈的医学知识。他称，该医院没张贴带有美赞臣品牌的海报。路透证实，9月底时，相关海报已经去除。

美赞臣发给路透的电子邮件中称，该公司未在医院直接向新妈妈提供配方奶粉。美赞臣称，该公司把一些样品交给了医护人员用作专业评估或研究，所有这些样品都标有“仅供医学用途--非卖品” 的说明。

美赞臣称，应医院工作人员要求，该公司提供宣传海报和其他资料，用于张贴在产科区域，而这些资料“完全遵守中国法律法规”。

路透采访的妈妈们称，有各种各样的方法向她们推销奶粉，譬如医生在产检时给她们婴儿配方奶粉打折卡、医护人员在婴儿手脚上拴着印有配方奶粉企业品牌的识别带、奶粉企业销售代表来到产科病房分发样品等。

曾在天坛医院工作至2009年的杨（音）博士称，来自雀巢和惠氏等奶粉企业的代表来医院拜访时，会带上给新妈妈的配方奶粉样品，也给医生带些礼品。杨博士说：“不是给我们佣金，就是些小礼品。”

杨博士不愿详谈是些什么样的礼品，也不愿给出全名。该医院发言人称，缺乏更多细节，无法对杨博士的说法加以证实。

惠氏则在电子邮件中称，该公司严格禁止销售代表去医院散发免费样品。

但有四名配方奶粉企业前销售代表证实，这样的情况确实是存在的。一位雀巢前销售代表称，她带样品给医生，并请医生吃饭。一位雀巢前营销主管称，在中国，给医生物质上的好处，让医生向新妈妈推荐配方奶粉品牌，这是行业的通行做法，医生对此也有默契。

雀巢给路透的电子邮件中称，该公司确实有个受过医学培训的团队，他们会访问医院，向医生提供关于产品特点、营养以及保健相关的事实信息。但雀巢称，不向医院提供任何免费产品，也不以物质刺激促使医生推销产品。（完）

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编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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