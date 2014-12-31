特别报导：中国势力全面渗入香港经济

路透香港12月31日 - 当要求全面民主普选的人士威胁要上街的时候，中国国家主席习近平想向香港传达某种政治信息，于是召集了主导香港经济的富商们会谈。他9月22日会见香港富豪访京团时的发言没有妥协，但也并不令人意外。据参加会见的两位人士指出，习表示不接受任何主张香港普选的要求。

就在这次会见六天之后，香港支持民主的人士将威胁付诸实施，开始了持续两个多月之久的街头占领活动。尽管习近平那天在人民大会堂会见香港商界富豪时发出的信息未能阻止示威者，却显示出北京认为香港的实权在谁手中。

中国正加强对香港商界的控制，在政治上实施怀柔政策的同时，中资企业在香港多个关键行业中占据越来越大的比例，包括房地产、金融、电力、建筑和股票市场。

其中的许多行业，几十年来一直由习近平会见的那些商业巨擘把持着。例如，亚洲巨富李嘉诚，经营赌场和娱乐业的亿万富翁吕志和，以及棕榈油大亨郭鹤年。现在，他们面临大陆企业进军香港的趋势。

这一变化的最明显迹象是，大陆企业在中环地区租赁写字楼的情况。中环是香港金融中心的核心地段。据中信里昂证券(CLSA)9月发表的一份报告，大陆企业目前占中环地区写字楼新签租约的50%以上，远高于2012年的20%

所有主要商业区的情况都是如此。据商业地产服务公司世邦魏理仕(CBRE)，在中环、金钟、上环和湾仔区的25个甲级写字楼，中资企业入驻的比例从2008年的13%上升到今年稍早时的21%。

“我们强烈预期会有更多的大陆金融企业入驻香港，”房地産代理谘询企业第一太平戴维斯的研究及顾问谘询部主管盛世民(Simon Smith)表示，“他们喜欢地标物业，高档大厦。如果有机会，他们通常喜欢冠名权。”

**价钱不是问题**

在88层高香港国际金融中心的大堂名牌上，大陆企业越来越多。其中包括2011年成立的国开国际投资有限公司，它是中国最大的政策性银行--国家开发银行的海外投资公司。

“如果你现在去国际金融中心，跟五年前相比，很容易看出现在多了很多中资企业，”中信里昂证券报告撰写者王艳向路透表示。

虽说香港楼市已经习惯了天价地，但今年中资国有开发商中标价最高超出预估拍卖价20%，还是震惊了香港本地的老牌地产巨头。去年年中至今，在香港最大的住宅和商业新发展区--旧机场启德，售出的六块可用地块中有两块被中国海外发展(0688.HK)购入，一块由保利置业集团(0119.HK)揽入囊中。

“对它们来说价格不是问题，所以他们开出的价格让所有人都吃惊，”一家香港上市开发商的前高管称，他在6月离职前负责土地竞标事宜。

保利发言人不予置评，中国海外未回覆路透经电子邮件发送的问题。

在1997年回归后，香港与大陆的商业联系可预见会更为密切，而中国政府还明确表示在对香港恢复行使主权时，经济整合也是核心问题。中国政府以一国两制模式治理香港，为720万港人提供广泛的个人自由。当局的部分愿景是，将香港纳入珠江三角洲经济圈，与深圳、广州等华南城市融为一体。

2011年，中国政府发布的“十二五规划”(2011-2015年)中，专有一章论述“保持香港澳门长期繁荣稳定”。政府希望借助若干举措，把香港与珠江三角洲不断增长的中产阶级消费群体联系起来。

**“将像纽约一样”**

根据上述规划，香港将成为该地区购物、贸易、服务和物流领域的领导者。在金融方面，香港将作为人民币的离岸市场。

目前，正在建设的交通网络包括：连接香港和广州的高铁，以及连接香港、澳门和珠海的港珠澳大桥。这些项目建成后，将可以让通勤者和游客快速通行。

“未来将像纽约那样，住在长岛或新泽西的人们每天通勤，到曼哈顿上班，”香港企业家、有“兰桂坊之父”之称的盛智文表示，“那些不能在香港安家的人们，可以住在深圳，花10分钟时间就能到香港。”

中国建筑国际(3311.HK)等大陆建筑企业，也在夺取市场份额。香港发展局常任秘书长韦志成在接受专访时称，以合同金额计算，1990年代中期大陆企业在公共工程合同中占比低于15%，现在则已经超过三分之一。

大陆中资企业快速在香港扩张的同时，西方银行和金融机构仍在香港保有很强的地位。例如，全球性银行汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)2013年底时在香港的雇员超过2.8万人。

对北京而言，经济影响力增强，但支持率并未随之提高。由于香港居民在回归17年后仍缺乏认同感，中国不时以秘密手段来加强控制。比如，本月稍早路透报导称，一些已退休的香港警察参与了大陆组织的跟踪香港民主派人士的监控工作。

虽然香港占中运动最终落幕，但高峰期间有数以万计的人参与，占中运动给习近平带来严峻挑战。占中抗议者要求香港在2017年实行全面普选，但大陆当局坚持，未来香港地区行政长官的候选人将由一个提名委员会提名产生。中国官方媒体报导称，现任香港特首梁振英上周五(12月26日)到北京述职时，得到了习近平和国务院总理李克强的支持。

中国国务院港澳事务办公室和梁振英办公室均未回复路透发出的问题。

**互动并不全然融洽**

经济一体化程度提高，有时非但没有促进相互理解，反倒加剧了紧张情绪。产生摩擦的一个源头就是房地产市场，内地富人涌向香港购置房产，协助推高房价，而香港房价本就超出许多当地居民的承受能力。

“你可能会以为，大陆的资金、企业和人才流入香港，加上大陆为香港提供优惠的经济政策，应该会使民众在情感上更加融合，而不只是经济上的一体化；但事实却并非如此，”香港科技大学社会科学部讲座教授崔大伟说。“这里的有钱人，心是跟着钱走的，但中产阶层和学生却不是这样。”

在香港的大街小巷，不时可以发现这样的迹象。一方面，越来越多的大陆游客赴港旅游，对于香港的零售商来说是好消息--大陆游客的数量从2011年的2,800万激增至去年的4,070万；但另一方面，大陆游客和香港居民之间的交流互动，却并不是总是那么和睦。今年稍早，一对大陆夫妇让自己两岁的女儿在香港街上小便，即与当地青年产生冲突。

“要是没有大陆人，香港就是个非常小的城市，”盛智文这样看待游客量的增长。“没有了大陆人，海洋公园和迪士尼乐园就什么也不是。他们会亏钱的。”盛智文曾任香港主要游乐园之一海洋公园主席。

在香港爆发示威活动前夕，习近平会见了香港的商业大亨和精英代表团。一位代表对路透称，习近平没有表现出担忧的迹象，反倒暗示与其他问题相比，香港问题相对较小。

在谈及香港之前，习近平向这些富豪们介绍了中国外交政策面临的挑战。这位代表称，习近平告诉这些商业大亨，中国如今是世界的一支重要力量，他的注意力会主要放在与美国和俄罗斯等大国的关系上面。

当习近平终于谈到香港时，他说北京方面无意改变对港的任何政策，并敦促这些大亨们支持香港特首。他还表示，香港经济正在落后于新加坡、台湾和韩国。

李嘉诚、吕志和以及郭鹤年都是当时与习近平会面的代表团成员。他们均未回覆路透的提问。

**淡化示威活动的影响**

在本月稍早的采访中，另一位代表--香港律师会前主席林新强表示，习近平主席已明确香港的政治前途不可能偏离既定方针。他并未直接引述习近平的原话，但表示他认为示威活动对中国领导层而言，构不成大问题。

他指出，如果事情发生在30年前香港经济对中国更为重要的时期，情况可能大不相同。如今香港的本地生产总值(GDP)仅为全国的3%，但在1997年香港回归时，这个比重接近五分之一。

不过，召集香港商界领袖一事，暗示北京方面的担心可能比他们打算承认的更大。2003年中国试图推动基本法第二十三条的立法工作，引发50万人上街示威，当时也曾召集香港商界领袖前往北京。该提案后来被撤回，当时的特首董建华最终也被迫辞职。

中国一方面考虑如何抑制香港的政治改革要求，一方面也从未停止对香港的经济扩张。根据金融服务研究机构SNL Financial的数据，在零售银行业务方面，中资银行在香港共开设了将近500家分支机构，占全部银行分支机构总数的约40%。

香港金融系统与大陆的关系也日益紧密，特别是香港业已成为离岸人民币业务的中枢。点心债市场的规模正在迅速追赶以港币计价的债券。

根据行业统计，点心债自2007年首次发行以来，其流通规模一路攀升至7,000亿人民币左右。据亚洲开发银行(ADB)汇整的数据，点心债的规模接近港元计价债券的60%。

大陆企业一直在源源不断地赴港上市，目前在恒生指数中占到54%的比重。

**大陆巨头进军香港**

根据中国政府的珠江三角洲发展规划，广东和香港将寻求整合交通运输、能源和电网基础设施。参与香港和大陆政府相关协商的业内专家表示，香港方面正在推动从中国大陆引入电力，以减少污染，并降低富豪家族控制的两大香港公用事业企业的主导地位。

香港电网并未与中国南方电网联网，南方电网负责广东省和另外四个南部省份的供电。香港电网如并入中国大陆电网，将给香港本地的主要公用事业企业带来竞争，同时也会进一步加强香港与大陆之间的经济关联。这两家香港主要公用事业企业分别是嘉道理(Kadoorie)家族控制的中电控股(CLP Holdings)，以及亿万富翁李嘉诚的电能实业有限公司(Power Assets Holdings)。在所谓的“管制计划”下，这两家香港企业几十年来一直是旱涝保收。

但大陆电网巨头目前正在进军香港。中国南方电网去年斥资16亿美元，收购中电控股电力子公司青山发电(Castle Peak) 30%的股权；而中国国家电网也于2014年年初斥资大约12亿美元，投资电能实业分拆子公司港灯电力投资(HK Electric Investments)的首次公开发行(IPO)。

香港环境局在电邮回复中表示，从大陆引入电力供应是目前考虑的两个选项之一。中电控股和电能实业没有回复记者在邮件中的提问。

大陆人尚不得其门而入的一个领域，是香港的精英俱乐部。除了大量发行债券的俱乐部，如深湾游艇会(Aberdeen Marina Club)和香港赛马会(Jockey Club)之外，像大陆客这种新来者很难成为其它香港精英俱乐部的会员。这些俱乐部的会员资格等待期有的长达20年。

但在妇女游乐会(Ladies Recreation Club)和香港高尔夫球会这些地方，肯定有更多大陆人。

“大陆人还没有找到有效途径进入香港的俱乐部，”一名身为三个俱乐部会员的香港居民表示，“但这只是时间问题。”(完)

(编译 张涛/朱晓军/杜明霞/艾茂林/陈宗琦/王颖；审校 郑茵/龚芳/蔡美珍/屈桂娟)

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