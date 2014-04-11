特别报道：私募股权基金行业的太子党

图为2013年12月11日在香港博裕资本办公室拍摄的该公司标识。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港4月10日（记者 Stephen Aldred/Irene Jay Liu） - 江志成（Alvin Jiang）今年28岁，脸庞方阔，带着黑框眼镜，明眼人可能很容易看出，他长得像他的祖父--中国前国家主席以及中共中央前总书记江泽民。

中国是全球私募股权基金行业最大的新兴市场，江志成有本事在此获得利润丰厚的交易。他是香港博裕资本（Boyu Capital）的创始合伙人之一。该公司目前在中国的发展如日中天，已经吸引了包括亚洲首富李嘉诚和新加坡主权财富基金淡马锡在内的重量级投资者。

博裕资本成立于2010年，在过去18个月里，似将从中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)的上市，以及电商巨头阿里巴巴将进行的首次公开招股(IPO)中赚得盆满钵满。还没有其他聚焦中国市场的公司能够在成立如此短时间内同时触及上述两宗交易。

博裕资本被视为中国私募股权基金领域最专业的公司之一，拥有行业经验丰富的合伙人。但据多位投资者称，阿里巴巴和信达并非吸引他们投资该公司的唯一原因。

博裕资本于2011年收购日上免税行的控股股权，给投资者留下了深刻印象。他们认为，这项交易证明江志成能够涉足受严格控制的国资垄断行业，并将这些资产转化成利润丰厚的投资。

私募股权基金的业内人士称，对日上免税行的投资，预计将使江志成、博裕资本其他合伙人及其投资者收益颇丰。

江志成是否动用过投资者所认为的私人关系，目前仍不得而知，也没有证据显示江泽民曾在博裕资本赢得日上免税行及任何其他交易方面发挥过作用。这却无法阻止外界普遍认为，江志成正在利用其家族关系。

江志成及博裕资本均拒绝对本文置评。

**太子党的影响**

江志成的中文名意味着“有志者事竟成”。江志成和他的父亲江绵恒都属于“太子党”行列，“太子党”指的是中共现任及前任高官的子女。江绵恒曾在上海最大的国企之一担任董事长，目前主抓中国的新能源研发工作。

中共对中国经济和社会各方面的全面控制，让“太子党”有机会借助他们的政治关系聚敛财富。而中国规范利益冲突的法律薄弱，牵扯到政治精英的商业交易在官方媒体也受到严格审查。

在金融、能源、国内安全、电信、媒体等商业领域，“太子党”都扮演着核心角色。通常透明度不高的私募股权基金已成为“太子党”的天然避风港。

在中国私募股权基金领域，路透确认的15家公司要么由“太子党”创办，要么是聘用“太子党”担任高职。自1999年以来，这些私募股权基金已经募集至少175亿美元投资资金。

在私募股权基金中，实力最雄厚的投资者被称为有限合伙人，包括大型美国养老基金和保险公司、主权财富基金、大学捐赠基金以及超高净值个人投资者。对于部分重磅投资者而言，中国市场的游戏规则十分简单：“只要认识对的人就行，”一名资深的有限合伙人说。“这就是你为何投资一只太子党基金。”

几位有限合伙人告诉路透，他们的公司依据太子党拥有的政治关系及其将这种关系转化为商业交易的能力，对太子党进行评估。

这些投资者表示，在他们的名单上，江志成和博裕资本的排名位列前茅。

**卓越的回报**

熟悉情况的三名消息人士称，2011年中，博裕资本出资约8,000万美元收购日上免税行40%股份，给日上免税行的估值为2亿美元。

日上免税行其余60%股份的归属并未公开。熟悉情况的消息人士表示，博裕资本对投资者称该公司控股日上免税行。

追踪免税行业的Moodie Report数据显示，博裕资本入股日上免税行的时候，日上免税行在全球前25的旅游零售商中排行第15，年度营收约为6.7亿美元。

两名直接了解估值情况的消息人士称，到2013年初，博裕资本的报表上显示日上免税行的估值约为8亿美元。但根据日上免税行向中国当局提交的2012销售数据，银行家们认为该公司的估值应该在16亿美元左右。路透查看了上述数据。

即使按照博裕资本更加保守的8亿美元估值，其对日上免税行的投资也在三年时间里赚了三倍。在私募股权基金行业，五年内赚一倍就算成功了。三位消息人士称，博裕资本已经通过分红拿回了大部分的最初投资。

**日上免税行背景**

江志成的朋友和商业伙伴称，创立、打造并将日上免税行股份出售给博裕资本的是美籍华人江世干（Fred Kiang），江世干与江家关系密切。

江世干1999年创立日上免税行。当年正值江泽民领导的中央政府向国际竞标者开放上海浦东国际机场的免税店运营。

在此之前，免税店运营被国有的中国免税品（集团）有限责任公司垄断，外资企业无法参与。

三家外资企业被选中在浦东机场开设免税店，包括两家已有一定知名度的免税店World Duty Free和东权免税店（Orient King Power），第三家为刚刚成立的日上免税行。

日上免税行获得10年许可在浦东机场销售烟酒类产品，World Duty Free获得五年许可销售香水和化妆品，东权免税店获准销售奢侈品。

**特批**

2000年，中国国务院批准一项措施，将上海以外的所有免税店业务控制权从地方政府移交给国有的中国免税品(集团)有限责任公司。外资企业不能在华成立免税店合资企业或直接拥有免税店业务。

2001年，World Duty Free撤出了浦东机场，浦东机场的香水和化妆品免税销售由日上免税行接手。当时刊登的报道援引World Duty Free称，这是“战略性撤出”，因浦东机场旅客量没有达到预期的水平。日上免税行后来还将接手浦东机场奢侈品免税销售。

2005年，日上免税行获得在北京首都国际机场开设免税店的10年许可，战胜了一同竞标的中国免税品(集团)有限责任公司和东权免税店。2009年，日上免税行在浦东机场的合同再延长10年。

中国官媒《第一财经日报》2009年的一则报道称，尽管限制外资拥有国内免税店，国务院特批了日上免税行在华运营免税店。

现在日上免税行的业务发展得很好。路透看到的日上免税行文件显示，该公司2012年营收为10.8亿美元。根据Moodie Report，日上免税行的排名略逊于中国免税品(集团)有限责任公司，而后者控制着几乎所有中国其他的免税店。

**江世干其人**

江世干为何要以似乎是折扣价格卖掉生意兴隆的日上免税行40%的股权，成为围绕这宗交易最令人困惑的问题。除日上免税行外，江世干在中国大陆的其它商业活动不为人知。他的朋友及助手们表示，江世干钟爱昂贵的雪茄，他罕见的公开亮相也往往是出席与雪茄有关的活动。譬如2009年他在上海主办了一项活动，庆祝单只售价高达500美元的限量版古巴Cohiba Behike雪茄诞生40周年。

年近七旬的江世干经常穿梭于上海、香港和美国亚利桑那州图森，他在图森拥有多处房产，从高档住宅到低端租屋都有。江志成和江绵恒都曾在较小规模的私人商业交易中使用过江世干在当地的一处住址。

江世干拒绝回应路透的电邮和电话。

江世干出生于中国，自称籍贯是上海，但在美国长大。他分别在1970年和1975年从马萨诸塞州巴布森学院（Babson College）取得本科和MBA学位，他目前是该校校董之一。

据与江世干关系密切的一位人士的说法，江世干初次见到江泽民是在1986年，他当时以旧金山－上海友好城市委员会副会长的身份随时任市长的黛安娜·范斯坦（Dianne Feinstein）率领的代表团访问上海。这位消息人士说，江世干和江泽民当时注意到两人姓氏相同。这位消息人士是江志成的朋友，与他也有生意往来。

江泽民1989年出任中共中央总书记，1990年江世干开始在上海拓展生意。三位熟悉情况的消息人士称，江世干曾在新桥资本（Newbridge）担任高管。 新桥资本是世界排名前列的私募股权机构--德州太平洋集团（TPG Capital）亚洲分支的前身。

一位熟悉情况的消息人士称，从1990年代后期到2000年代，江世干担任过美国保险机构--大都会人寿保险（MetLife Inc）(MET.N)的顾问，帮助后者寻找合资伙伴，在中国拓展业务，江世干参与了大都会人寿2004年在中国大陆取得首张保险牌照的谈判。大都会的这一合资企业是中国2001年加入WTO以后首批成立的中外合资保险机构之一。

TPG和大都会人寿拒绝发表评论。

**博裕资本的崛起**

2010年，刚从哈佛取得学士学位的江志成在香港成为银行界新人，在高盛私募业务部门担任分析师。九个月后，他离开高盛创办博裕资本。2010年9月21日，他在香港提交注册公司文件，文件中将他本人列为公司唯一董事。

博裕资本首次进入媒体视野是2011年，资深私募股权基金业者马雪征的加盟，当时媒体报道关注的是马雪征的名字，而不是江志成。

联想集团(0992.HK)前财务长马雪征当时辞去在TPG的职务，帮助创办了博裕资本。博裕资本的联合创始人队伍随后继续壮大，包括中国平安保险(601318.SS)前执行董事张子欣；美国私募机构Providence Equity Partners和General Atlantic的资深业者童小幪。当江志成2008年在General Atlantic担任暑期实习生时，童小幪是他的老板。

马雪征和张子欣在私募股权基金领域以率困境中的公司力挽狂澜而知名；童小幪则是一位享有盛誉的交易人士。三人在私募领域的从业经验加起来达50年。

**勤勉与专注**

连续两笔交易奠定了博裕资本有能力介入引人瞩目的、盈利前景良好的交易的声誉。江志成在这两笔交易的谈判中发挥了作用。

2012年，阿里巴巴创始人马云与江志成会面。博裕资本当时加入了中国投资有限责任公司（CIC,简称中投）牵头的财团，为马云从雅虎手中购回约20%股权所需的71亿美元募集部分资金。据两位直接参与谈判的人士称，由于部分重量级人物的离开，中投人员一时捉襟见肘，使得博裕资本领导了这一谈判，童小幪与江志成都参与其中。

阿里巴巴和中投拒绝置评。

中投牵头的财团帮助阿里巴巴募集了部分资金回购雅虎持有的约20%阿里巴巴股权，藉此获取了阿里巴巴5.6%的股权。阿里巴巴当时的估值约为380亿美元。

分析师们估计阿里巴巴目前的市值至少达到了1,400亿美元，这就意味着，作为财团成员之一的博裕资本在18个月内取得了约两倍半的收益。阿里巴巴宣布，公司今年第三季度将在纽约上市，这一IPO交易有望超过Facebook(FB.O)在2012年的融资规模。

两名了解交易的消息人士表示，江志成还让博裕资本投资约5,000万美元入股国有的信达资产管理公司。信达成立于1999年，负责承接国有银行的不良贷款。信达在IPO之前向各家银行和私募基金等战略投资者出售了总计16亿美元的股份。

这些战略投资者包括全国社会保障基金、瑞银UBSN.VX、中信资本，渣打银行(STAN.L)以及凯雷集团(CG.O)和博裕资本两家私募股权基金。

江志成的一些朋友们强调，他的能力不仅限于利用自己的人脉。他的一个朋友称，每到谈判的时候，江志成都会梳理对象企业的相关数据，这是他在高盛工作期间学到的一项技能。“很多像他这样背景的人是不愿做这些事的。”

**头条风险**

太子党特权在中国不一定是永久的，即便江志成也一样。2012年，原重庆市委书记薄熙来的倒台更是给很多私募股权投资者强化了这一观念。

因为他们效力的企业需遵守西方法律，有些人在投资太子党公司时变得小心谨慎。这些投资者私底下会议论“头条风险”，担心交易引发各大媒体的轰炸式报道。

随着中国国家主席习近平掀起的反腐败运动以及美国证券交易委员会对华尔街在华聘用活动的调查，这种担心也与日俱增。

一位欧洲投资者表示：“我们公司在是否投资太子党公司的问题上分歧严重。我反对，但我的很多同事赞成。我觉得太子党的基金公司是一柄双刃剑。”

对于博裕资本而言，迄今为止，利润和前景比任何担忧都重要：熟悉情况的人士表示，博裕资本迅速从投资者手中为旗下第二支基金募集了15亿美元，比第一支基金的募集规模高出50%。（完）

编译：侯雪萍/李富强/王燕焜/靳怡雯 发稿：王凤昌/程芳/王琛/王燕焜

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