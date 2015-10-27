《007:幽灵党》举行首映式 影星和英国皇室成员共同出席

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月26日 - 《007：幽灵党》（Spectre）周一举行全球首映，影星们和英国皇室成员共同出席。
邦德的饰演者丹尼尔·克雷格（Daniel Craig）第四次在007系列电影中出演，他表示自己继续参演007系列电影的兴奋之处在表演以外的参与。
“我从一开始就被允许参与了这些电影的创作，这一部也是这样，”他说道。“感谢最优秀的团队，我们克服了一切困难。”
克雷格与蕾雅·赛杜（Lea Seydoux）、莫妮卡·贝鲁奇（Monica Bellucci）、拉尔夫·费因斯（Ralph Fiennes）等明星以及导演萨姆·门德斯（Sam Mendes）和制片人芭芭拉·布洛柯里（Barbara Broccoli）共同出席了红毯仪式，英国威廉王子及凯特王妃以及哈里王子也出席了首映式。
“邦德象征着这么多是不可思议的，不只在英国，也在全世界，”贝鲁奇说道。
《幽灵党》是007系列第24部电影，周一在英国上映，11月初将在全球上映。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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