美国共和党试图以举债上限做谈判筹码 奥巴马欲先发制人

* 民主党试图阻挠共和党拿债务上限做筹码

* 奥巴马认为军人和退休人员将是潜在的利益受损者

* 债务上限对于共和党来说是一个强有力但却危险的工具

路透华盛顿1月15日 - 美国国会的共和党人之前试图让总统奥巴马同意减支,但一番努力归于失败颇让他们沮丧.不过,如今他们发现又可争取抓住一种他们自认为可以增加己方筹码的工具:他们威胁下月将阻挠政府提高举债上限.

这种形势周一变得更显而易见.当天,奥巴马在其首个任期的最后一场记者会上,对于美国不调高举债上限而将面临的情况做了最恐怖的描述,虽然恐怖但也并非危言耸听.

奥巴马没有详述许多人不理解的债务违约对债信评级的影响,而是开谈若共和党共和党果真将其威胁付诸现实,那么军队、退休人员以及空中交通管制员都将没有薪水可拿.

"如果国会共和党人拒绝准时为国人付薪,那么社会福利金和军人退役补贴都将推迟,"奥巴马称.

"我们可能无法给部队发军饷,也无法兑现与小企业主的约定.食品检查员、空中交通管制员以及探寻散落核材料的专家都将拿不到薪水支票.

"市场或会失控.借款人将面临利率上涨,包括每个拥有抵押贷款的房主,每个有助学贷款的学生,每个希望扩大规模并增聘人手的小企业主."

奥巴马不解释提高举债上限一旦失败会对借款有何影响,而是拿吃霸王餐做比,称就像在餐馆吃了所有想吃的美食,但却拒不买单.

**讨价还价的筹码**

奥巴马提升其演说用语的程度及暗示,是因为他不想让举债上限问题成为谈判筹码,导致问题变得太过棘手而难以协商.

一旦把这个问题和正在激辩中的减支议题脱钩,奥巴马就可以继续下一阶段的论战.这将意味着3月时讨论为政府继续融资时,可以比较不那么激烈.

但共和党的回应则是,举债上限向来就是谈判筹码,而且宣称拒绝调高上限的后果仍在可控的范围之内.

这些国会议员说,这只会导致某些政府部门和计画暂时关闭--这可能让奥巴马不得不坐下来讨论有意义的减赤协议.

为了证明他们所说的举债上限不过是例行的谈判筹码,共和党参议员幕僚提供媒体一份纪录,当中回溯自1980年代以来,调高债务上限附带条件之下的撙节支出案例.

不过这份汇整自国会历史纪录的资料,显然无法让民众产生共鸣.关闭政府部门的说法,在过去反而会对共和党造成反效果,后果更糟糕.

1995年政府运作中断,当时民调一面倒地归咎于共和党,而不是当时的民主党籍总统克林顿,结果是克林顿在1996年顺利连任白宫大位.

**民心争夺战**

有人认为,双方目前的你来我往还只是在争斗的预热阶段罢了.

"现在是处于尽力争取民意支持的阶段,然后才会进行谈判."咨询公司Potomac Research Group的首席政治策略师Greg Valliere表示."双方不过是刚刚开始展开角力."该公司向机构投资者提供华盛顿的政治咨询服务.

奥巴马总统和国会民主党人希望商界向共和党人施压,使其快速通过上调举债上限的协议,助其赢得债务上限的斗争.

最近几天,美国商务部官员一再警告,如果政府对债务违约,可能对经济产生严重的破坏.

另一方面,企业首席执行官的行业组织--美国企业圆桌最近呼吁对债务上限每五年上调一次,使其与支出方面的讨论分开.

奥巴马总统将在下周一进行就职演说,并在2月进行国情咨文演讲,预计他会在这个主题方面下足功夫.

共和党人希望大幅削减医疗保险和医疗补助项目,并希望从社保的退休项目上节省开支.而民主党人反对这些提议,可能只会通过调整通胀目标给予小幅节支.

不过,有人警告称,虽然奥巴马可能在公关战上占据优势,但他的做法可能也会适得其反.

"奥巴马炮轰国会共和党人,反而只会增强他们的决心."金融服务公司Guggenheim Partners的政治分析师Chris Krueger表示.(完)

(编译 李爽/李婷仪/李春喜; 审校 高琦)

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