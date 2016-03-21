上海医药旗下电商平台引软银入股 大健康将成新增长点

路透上海3月21日 - 中国大型医药公司--上海医药(601607.SS)(2607.HK)已确定将电子商务和大健康业务等作为公司未来三年的新增长点，支持公司至2020年营收近倍增的成长目标。而公司旗下电商平台近日引入软银(9984.T)旗下基金等两家投资者，为该平台带来更多资源。

据公司方面介绍，计划至2018年营收达到1,500亿元人民币，至2020年达到2,000亿元。公司上周六刚公布的年报显示，去年公司实现营业收入1,055.17亿元，同比增长14.2%，公司营收首次突破一千亿元大关；实现净利28.77亿元，同比增长11.03%；每股收益1.07元。

上海医药总裁左敏介绍称，未来五年，公司业绩的成长动力来自多方面，一是公司业务内生性增长，增速不低于市场平均水平，二是通过并购外延式扩张，目前一些工业和商业项目均在洽谈中。三是新业务和新领域的拓展，包括医疗服务、电商和医疗器械。

上海医药战略运营部总经理刘大伟介绍，公司进军大健康产业，是有选择性的，目前计划主要进军医疗器械的维修和租赁、中医诊所和专科等医疗服务领域。而电商领域将在患者、药品、医院和金融等子行业上分别推出一些解决方案，例如对使用高价值药品的患者，允许使用分期付款模式。

上海医药旗下上海医药大健康云商股份有限公司近日完成A+轮融资，上海悦璞投资中心（有限合伙）和上海盛大投资管理公司分别向其投资6,750万元，占股4.5467%。上海悦璞是软银中国资本管理的人民币基金。

“引入软银，除了资本以外，软银在移动医疗的投资还是蛮多的，双方有合作空间。”刘大伟指出。

公告称，上药云健康是上海医药发展医药电商的平台，融通线上线下网络资源、服务和贸易一体化、处方药O2O（线上线下）医药电商。本次增资将为上药云健康未来业务发展提供充足的资金保障，有助于上药云健康加快打造电子商务平台及确立行业领先地位。

去年8月，上药云健康称完成A轮融资，京东(JD.O)以现金1亿元及平台资源、IDG资本以现金6,062.5万元注资上药云健康；上海医药以旗下负责高端药品直送业务的上药众协100%股权参与增资。本次增资后，上药云健康注册资本增至13.33亿元。

公司上周六公告还表示，上海医药拟与上海联一投资管理公司、上海联合投资公司和上海市信息投资股份公司共同发起成立上海联一投资中心（有限合伙人），认缴出资额目标为15-20亿元，分期成立。联一投资管理公司担任普通合伙人（GP），上海医药、联合投资和上信投资首期出资分别为2亿元、5亿元和3亿元。

上海医药A股周一收报16.82元，涨0.48%。（完）