国际米兰与苏宁等潜在投资者接洽--《中国日报》

路透上海4月29日 - 《中国日报》周五援引意大利国际米兰足球俱乐部发言人Robert Faulkner报导称，该俱乐部正在与包括苏宁(002024.SZ)在内的最多四家潜在投资者进行接洽。

报导指出，苏宁董事长张近东率领的12人代表团上周五和上周六访问了意甲国际米兰俱乐部。

Faulkner表示，此行的目的是为了讨论战略合作，包括资本投资和国际米兰在中国的机会。

报导还指出，苏宁对国际米兰的球员梯级培训体系和训练中心也感兴趣。苏宁旗下还拥有中超江苏足球俱乐部。

报导援引Faulkner称，国际米兰正在与三至四家潜在投资者接洽，随着苏宁前往米兰访问，与苏宁的谈判可能进展得最深。

苏宁并未立即回复路透的电话和电邮。路透无法在正常的工作时间以外联系到国际米兰发表评论。

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