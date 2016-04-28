里约奥运：韩国队制服长袖长裤防寨卡 英国队制服走爱国风

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦4月27日 - 参加里约奥运会的韩国运动员将穿长袖长裤入场，设计师称这些服装能保护运动员免遭携带寨卡病毒的蚊子叮咬。
距里约奥运会还有100天，韩国奥委会周三公布韩国队奥运制服。
包括跆拳道选手李大勋在内的奥运奖牌得主展示了蓝色外套、白色长裤以及运动装，均由时尚品牌Bean Pole设计。
“我们设计的服装是长袖、长裤和袜子，以便保护好全身皮肤直至脚踝。”Bean Pole设计师Kim Soo-jung说道。
李大勋在服装展示后说：“因为寨卡病毒，过去常见的短袖变成了长袖……但穿着（它们）活动很舒服。”
在伦敦，英国也展示了该国运动员参加里约奥运会将穿的服装，充满爱国主义色彩且轻便。
英国时装设计师Stella McCartney公布的奥运制服采用了英国国旗的红白蓝三色，Jessica Ennis-Hill和Tom Daley等奥运奖牌得主身穿奥运服装在她身旁。
英国队制服据称比伦敦奥运时穿的制服轻10%，当时McCartney也参与了设计。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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