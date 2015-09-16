五城市入围2024年夏季奥运会申办城市名单

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透9月16日（记者 Karolos Grohmann） - 洛杉矶、汉堡、巴黎、罗马和布达佩斯五座城市周三被正式宣布入围2024年夏季奥运会申办城市名单。
国际奥委会在周二午夜（欧洲中部时间）的申请截止时间过后宣布了最终入围名单，2017年将在秘鲁揭晓最终结果。
洛杉矶曾于1932年和1984年两次举办奥运会。该城市是美国的第二选择，第一选择波士顿因担忧超支而退出。
巴黎曾尝试申办2012年奥运会，但以失败告终。该城市曾于1900年和1924年举办奥运会。
罗马曾于1960年举办奥运会。该城市曾一度申办2020年奥运会，但政府由于担忧预算而选择退出。布达佩斯是唯一一个参加角逐的东欧城市。
汉堡从未举办过奥运会，将在11月对是否真的想要举办奥运会举行公投。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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