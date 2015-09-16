五城市入围2024年夏季奥运会申办城市名单

路透9月16日（记者 Karolos Grohmann） - 洛杉矶、汉堡、巴黎、罗马和布达佩斯五座城市周三被正式宣布入围2024年夏季奥运会申办城市名单。

国际奥委会在周二午夜（欧洲中部时间）的申请截止时间过后宣布了最终入围名单，2017年将在秘鲁揭晓最终结果。

洛杉矶曾于1932年和1984年两次举办奥运会。该城市是美国的第二选择，第一选择波士顿因担忧超支而退出。

巴黎曾尝试申办2012年奥运会，但以失败告终。该城市曾于1900年和1924年举办奥运会。

罗马曾于1960年举办奥运会。该城市曾一度申办2020年奥运会，但政府由于担忧预算而选择退出。布达佩斯是唯一一个参加角逐的东欧城市。

汉堡从未举办过奥运会，将在11月对是否真的想要举办奥运会举行公投。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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