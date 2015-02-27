中央深改领导小组通过足球改革总体方案--新华

路透北京2月27日 - 中国国家主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开的中央全面深化改革领导小组第十次会议，通过中国足球改革总体方案以及关于领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定。

新华网周五报导，会议强调，要根据改革举措的轻重缓急、难易程度、推进条件，部署改革推进的步骤和次序，抓好各项改革任务的统筹协调。要抓紧编制党的十八届四中全会重要改革举措中长期规划，以施工图方式明确190项改革举措的改革路径、成果形式、时间进度。

会议强调，发展振兴足球，必须克服阻碍足球发展振兴的体制机制弊端，要让校园足球、新型足球学校、职业俱乐部、社会足球等各种培养途径衔接贯通，趟出一条深化体育管理体制改革的新路来。

会议并指出，建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度，是通过创新制度、加强监管，制约领导干部违法违规干预司法活动、妨碍司法公正的行为，对促进司法公正、抑制司法腐败具有制度性意义。

2014年10月，国务院下发加快发展体育产业促进体育消费的文件，要求到2025年，体育产业总规模超过5万亿元人民币。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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