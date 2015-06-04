俄罗斯称在继续为举办2018年世界杯做准备

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯官员周三称，俄罗斯正在推进主办2018年世界杯决赛圈的准备工作，预计赛事不会遭到抵制；周二国际足联主席布拉特（Sepp Blatter）宣布辞职。

克里姆林宫称对布拉特的辞职感到意外，但暗示俄罗斯与国际足联的关系正常。

“我们不清楚他辞职的原因，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者们说道。“与国际足联的合作继续，最重要的是，俄罗斯继续为2018年世界杯进行准备。”

布拉特在获得连任国际足联主席四天后辞职。布拉特获得连任后，英格兰足球总会主席Greg Dyke表示，英格兰足球总会将支持欧洲足球协会联盟领导的抵制活动。

但俄罗斯奥委会负责人Alexander Zhukov对俄罗斯新闻社称：“我认为不会有抵制行为。”

“我们听到过声明，包括来自政客的……但我认为体育届不会这么做，也不会允许体育世界被分割，”他说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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