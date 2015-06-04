俄罗斯称在继续为举办2018年世界杯做准备

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯官员周三称，俄罗斯正在推进主办2018年世界杯决赛圈的准备工作，预计赛事不会遭到抵制；周二国际足联主席布拉特（Sepp Blatter）宣布辞职。
克里姆林宫称对布拉特的辞职感到意外，但暗示俄罗斯与国际足联的关系正常。
“我们不清楚他辞职的原因，”克里姆林宫发言人Dmitry Peskov对记者们说道。“与国际足联的合作继续，最重要的是，俄罗斯继续为2018年世界杯进行准备。”
布拉特在获得连任国际足联主席四天后辞职。布拉特获得连任后，英格兰足球总会主席Greg Dyke表示，英格兰足球总会将支持欧洲足球协会联盟领导的抵制活动。
但俄罗斯奥委会负责人Alexander Zhukov对俄罗斯新闻社称：“我认为不会有抵制行为。”
“我们听到过声明，包括来自政客的……但我认为体育届不会这么做，也不会允许体育世界被分割，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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