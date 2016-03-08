世贸大厦遗址自由塔将展示里约奥运美国队奖牌数--美国奥委会

2013年6月11日在纽约拍到的原世贸大厦遗址上建起的自由塔（又名世贸中心一号大厦）。 REUTERS/Gary Hershorn

路透加州比弗利山3月7日 - 官员们周一称，在纽约世贸大厦废墟上兴建的自由塔将展示里约热内卢奥运会上美国运动员获得的奖牌数。

美国奥委会和管理自由塔的Durst Organization确认了该计划，但仍在研究如何解决展示奖牌数的细节。

“奥运会期间，自由塔每天晚上都会亮着，展示美国队的奖牌数，”美国奥委会首席市场官Lisa Baird在加州比弗利山对记者们说道。

Durst发言人Jordan Barowitz确认，自由塔管理部门正在解决展示奖牌数的照明方案。

2012年伦敦奥运会上，美国获得金、银、铜牌共104枚，位列奖牌榜首位。

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