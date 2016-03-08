世贸大厦遗址自由塔将展示里约奥运美国队奖牌数--美国奥委会

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透加州比弗利山3月7日 - 官员们周一称，在纽约世贸大厦废墟上兴建的自由塔将展示里约热内卢奥运会上美国运动员获得的奖牌数。
美国奥委会和管理自由塔的Durst Organization确认了该计划，但仍在研究如何解决展示奖牌数的细节。
“奥运会期间，自由塔每天晚上都会亮着，展示美国队的奖牌数，”美国奥委会首席市场官Lisa Baird在加州比弗利山对记者们说道。
Durst发言人Jordan Barowitz确认，自由塔管理部门正在解决展示奖牌数的照明方案。
2012年伦敦奥运会上，美国获得金、银、铜牌共104枚，位列奖牌榜首位。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。