世贸大厦遗址自由塔将展示里约奥运美国队奖牌数--美国奥委会

美国股市：标普500指数小幅收高，受金融股上涨力撑
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州比弗利山3月7日 - 官员们周一称，在纽约世贸大厦废墟上兴建的自由塔将展示里约热内卢奥运会上美国运动员获得的奖牌数。
美国奥委会和管理自由塔的Durst Organization确认了该计划，但仍在研究如何解决展示奖牌数的细节。
“奥运会期间，自由塔每天晚上都会亮着，展示美国队的奖牌数，”美国奥委会首席市场官Lisa Baird在加州比弗利山对记者们说道。
Durst发言人Jordan Barowitz确认，自由塔管理部门正在解决展示奖牌数的照明方案。
2012年伦敦奥运会上，美国获得金、银、铜牌共104枚，位列奖牌榜首位。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第四日上涨，触及六个月高位，分析师称，因担心阿根廷的产量前景。
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