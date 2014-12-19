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路透中文体育短讯 | 2014年 12月 19日 星期五 10:19 BJT

路透颁出体坛年度各奖项

高尔夫两项大赛锦标得主麦克罗伊和荷兰奥运速滑冠军伊莲·伍斯特分别荣膺路透年度最佳男女运动员。该奖项由路透社全球体育记者投票选出。德国男足荣膺年度最佳团队奖，马德里竞技主帅西蒙尼荣膺年度最佳教练。维克特·安荣膺最佳复出奖，锦织圭获得最佳突破奖。图为麦克罗伊。路透
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