路透颁出体坛年度各大奖项

路透伦敦12月18日（记者 Mitch Phillips） - 高尔夫两项大赛锦标得主麦克罗伊和荷兰奥运速滑冠军伊莲·伍斯特分别荣膺路透年度最佳男女运动员。该奖项由路透社全球体育记者投票选出。

德国男足荣膺年度最佳团队奖，马德里竞技主帅西蒙尼荣膺年度最佳教练。韩裔俄籍短道速滑选手维克特·安荣膺最佳复出奖，日本网球选手锦织圭获得最佳突破奖。

麦克罗伊在2013年因场外因素干扰战绩平平，但在2014年强劲回归，分别赢下英国公开赛和美国PGA锦标赛冠军，个人职业生涯大赛冠军数字增加到四项。

他随后上演了数年来高尔夫球场上最为精彩的单日演出之一，重创奇·福勒，助欧洲队再次捧起莱德杯。

麦克罗伊同样排名年度高尔夫球手收入榜第一，也奠定其在高坛无可争议的最佳地位。

年度最佳女运动员的竞争更为激烈，很多投票者也很青睐小威的出色表现。

不过在一个奥运年，伍斯特凭借五枚冬奥会奖牌的表现胜出。她在索契冬奥会赢得速滑女子3,000米及团体追逐赛金牌，以及1,000米、1,500米和5,000米银牌，追平冬奥会单届个人奖牌数最高纪录。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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