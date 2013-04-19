版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 13:56 BJT

sport NBA常规赛收官 多名主帅下课

2012/13赛季NBA常规赛周四收官，底特律活塞、克利夫兰骑士炒掉各自主帅，而费城76人主教练Doug Collins亦辞职。76人(34胜48负)以东部第9结束本赛季，无缘季后赛，并在大西洋区与多伦多猛龙并列垫底。活塞(29胜53负)与骑士(24胜58负)分列东部第11与第13。图为Collins。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐