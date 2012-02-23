篮球巨星乔丹起诉中国乔丹体育侵权

路透上海2月23日电---篮球巨星乔丹周二向中国法院起诉中国体育用品公司--乔丹体育，指控该公司未经授权使用其姓名。

乔丹周四称，乔丹体育通过使用其中文译名和球衣号码拓展业务，但并未获得他的授权。

“很遗憾看到一家公司在没有得到自己允许的前提下，利用自己的中国名字做生意，同时还使用了23号球衣，并试图使用我孩子的名字。”乔丹在声明中写道。

“这次诉讼并非出於金钱的考虑，而是维护原则，维护我的名字。”

声明称，乔丹体育注册了“乔丹”商标，但声明未明确乔丹希望从乔丹体育获得怎样的赔偿。

乔丹体育发言人表示，他尚未从公司法务部门获得诉讼的详细资料，因此无法予以置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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