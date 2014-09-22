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娱乐体育 | 2014年 9月 22日 星期一 16:45 BJT

孙杨今晚将缺席亚运会男子4X200米自由泳接力

路透韩国仁川9月22日 - 中国游泳名将孙杨周一将缺席亚运会男子4X200米自由泳接力，因在之前一天的比赛中左手拇指受伤。

孙杨的教练张亚东对新华社表示，孙杨不会参加今晚的4X200米接力。

周日的200米自由泳决赛中，孙杨爆冷屈居亚军。

孙杨的左手拇指在触壁时受伤，前往医院拍片后确认未骨折。

孙杨还将角逐男子400米和1,500米自由泳，夺金可能性很大。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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