孙杨今晚将缺席亚运会男子4X200米自由泳接力

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透韩国仁川9月22日 - 中国游泳名将孙杨周一将缺席亚运会男子4X200米自由泳接力，因在之前一天的比赛中左手拇指受伤。
孙杨的教练张亚东对新华社表示，孙杨不会参加今晚的4X200米接力。
周日的200米自由泳决赛中，孙杨爆冷屈居亚军。
孙杨的左手拇指在触壁时受伤，前往医院拍片后确认未骨折。
孙杨还将角逐男子400米和1,500米自由泳，夺金可能性很大。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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