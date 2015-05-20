超级跑车厂商忽视女性需求 或将错失市场机会

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士乔纳5月19日（记者 Agnieszka Flak） - 汽车咨询公司Lady Geek的执行长帕马（Belinda Parmar）称，超级跑车制造商就好像高中舞会上的男生，不懂得如何与女生搭话。

他们可能需要学习，而且要快。

随着世界上财务独立的女性普遍增多，超级跑车厂商面对适应性更好的竞争对手时，可能会错失这个潜力巨大的市场。

“任何女性都能驾驶这些车，”瑞士互联网服务企业主海尼格 （Sonja Heiniger）说道。她拥有四辆兰博基尼，并曾在赛道上驾驶保时捷。

“如果只面对男性，那就可惜了，”这位76岁的老者说道。

也许不只是可惜，可能还要付出高昂的代价。

预测机构IHS Automotive的数据显示，在美国，不足10%的兰博基尼和法拉利买家为女性，但对于价格相对便宜的保时捷，女性买家的比例已经上升至接近25%。在中国，保时捷女性买家的比例接近40%。

保时捷已经选定网球明星莎拉波娃作为品牌大使，并涉足运动型多功能车（SUV），后者在女性中颇受青睐。

但超级跑车行业仍有很长的路要走。

该行业仍被性别上的老套模式主导，穿着暴露的模特仍是车展上的点缀。大多数品牌基本没有试图吸引女性，《智族GQ》等面向男士的杂志中汽车广告的数量高于《嘉人》和《Elle》等面向女性的杂志。

当豪华车制造商尝试向女性推销时，他们的尝试有时适得其反。

英国一家阿斯顿·马丁经销商组织了一个“女性日”，在试驾体验后提供了一场雅诗兰黛化妆课，但一些女性批评称这是傲慢的施舍。

结果，一些汽车厂商对这种尝试似乎心存谨慎。

“这就像是工科学位吸引的男性多于女性一样，情况就是这样，”兰博基尼首席执行官温克尔曼（Stephan Winkelmann）说道。

“男性更倾心汽车，超级跑车是汽车里的巅峰之作。”他也表示，希望看到更多女性买家，但是不会努力去吸引她们，为的是“尽可能保持兰博基尼的纯正血统”。

**法拉利的女粉丝**

汽车定价和信息网站TrueCar.com的调查显示，女性倾向于选择较小型、便宜和更加节油的车型。

通常来看情况确实如此，但也有些女性和男性一样，需要动力更强劲，充满驾驶乐趣的汽车。

新兴市场的情况尤其如此。

IHS称，法拉利在美国仅有8%左右的女性客户，但在中国这个比例是在美国的三倍左右。中国女性客户还经常选择动力更强也更昂贵的法拉利458车型。

“中国女性对自己的成功更感到自豪，也愿意表现出来，”大众汽车 旗下豪华品牌宾利的执行长Wolfgang Duerheimer说道。

汽车行业也在发生改变，但是速度缓慢。

为阿斯顿·马丁和雷克萨斯提供咨询服务的帕马指出，高端品牌应考虑为女性驾驶者提供改型。阿斯顿·马丁计划新推出一款跨界车，具有较高的坐姿、尺寸略小的方向盘。

但是这种调整很少见。

“在近乎一切都是男性设计师为男性驾驶者考虑的市场里，我们能够看到几款让我们感兴趣的车型是个奇迹，”美国产品和市场战略顾问公司Portia Consulting的董事总经理Jane Nakagawa称。

加州一家保险公司的高管哈里斯（Jessica Harris）在当地一家玛莎拉蒂经销商那里被漠视让她感到受挫。

“销售员始终就盯着我丈夫，即便是我在提问，并且从最开始就明确是我想要用自己的钱给自己买一辆车，”她说道。（完）