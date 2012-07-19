无国界的竞争 中国体育产业的困局--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

被视为自创品牌，打进全球市场的智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)，今年来衰运连连，先是调降财测造成股价大跌，接着外资调降评等，其中韩系外资Mirae将宏达电目标价大砍到一八九．五元，外资近月来卖超宏达电达五．七九万张，宏达电股价应声跌破三ＯＯ元的大关卡。

面对股价跌跌不休，宏达电董事长王雪红亲上媒体，公开喊话表示，将自掏腰包大买宏达电股票，而且，数量之多，会出乎外界意料之外。最近宏达电公告六月董监持股，王雪红个人果然加码宏达电五千张，七月十六日消息见报，宏达电果然开出高盘，股价以二九二元开出，一度涨达二九六元，但最後仍不敌外资三千多张卖盘，宏达电最後仍创下二八七元的最低价。

**宏达电从云端坠入谷底 突围不易**

今年来台股大盘迄今小涨十八点，涨幅Ｏ．二五％，但宏达电股价却从四九七元跌到二八七元，股价跌掉四二．二五％，如果加计四十元的现金股息，今年来宏达电的股价仍然大跌三四．二％。对市场投资人来说，这是今年最惨的一档个股，灾情有点像去年的宏基电脑(2353.TW)。如果再对照去年四月宏达电还创下一三ＯＯ元的历史天价，这一年来，宏达电从云端坠入谷底，大大挫伤了投资人的心。

尽管王雪红奋力拚股价，可是市场却不买帐，唱衰的法人此起彼落，因为大家心知肚明，宏达电面对的是市场杀戮最惨烈的智慧型手机与平板电脑市场。宏达电最大的对手，是迄今全世界最大市值的苹果，及亚洲超级大企业三星电子。以实力比宏达电都还好的诺基亚，股价都可从二ＯＯ七年的四十二．二二美元跌到今天的二．Ｏ四美元，诺基亚亏损加剧，股价一蹶不振，最令人吃惊的是「美国之光」生产黑莓机的RIM也不支。

Ｏ八年奥巴马入主白宫大秀黑莓机，也让RIM的股价大涨到一四八．一三美元，但随着奥巴马第一个任期即将届满，RIM的股价竟从一四八．一三美元狠狠惨跌到七．一四美元。RIM转盈为亏，黑莓机被iPhone击倒，最近RIM宣布要出售公司仅有的两架飞机其中一架救急。全美技术创新，最感自豪的手机大厂，也落得如此下场。

从RIM及诺基亚节节败退，大家就可预知宏达电想在两大超级列强中突围，是多么不容易的事。今天发生在宏达电身上的境遇，也发生在很多中国企业的身上，最具代表性的是中国体育休闲用品产业，从李宁、安踏、特步、三六一度、中国动向、匹克等无一不惨。这些中国体育用品业者，都遭到超级大厂NIKE与adidas夹击，造成库存水位大增，今年纷纷发布获利预警而股价大跌。

**李宁与宏达电面临相同宿命**

看到这样情景，我直接联想到当年八国联军，欧美列强攻打颐和园的景象。欧美的船坚炮利仍然胜过中国的赤手空拳，看到中国体育用品产业今日的告急，让我回想到Ｏ九年，我带着福建海西考察团特别到福建泉州的晋江市去看三六一度(1361.HK)。一个小小晋江市简直就是一处流行聚落，所有品牌服饰、流行手提包、鞋子，几乎都在这里生产。

晋江市原本是个小型代工城市，很多企业早期都像是台湾客厅即工厂，从家里创业，帮人代工生产。随着业务扩大，找地盖工厂，再随着工厂扩大，聘用外来的执行长，然後上市再找资金，甚至行有余力，再到国外购并欧美大厂，一步步走上品牌与国际化的道路。

Ｏ九年我们来到晋江这个小城，当地领导告诉我们说，晋江市有二十五家在香港及中国深沪两市上市的企业，预计五年内将有百家企业上市，在晋江市有超级大企业，市值已达九一八亿港币的不织布大厂恒安国际(1044.HK)，也有男装服饰大厂利郎(1234.HK)与利邦(0891.HK)。最令人感到震撼的是中国品牌鞋业及运动服饰用品，除了李宁(2331.HK)之外，几乎都把工厂设在晋江。

我们到达三六一度，除了公司为我们做作简报外，最震慑的是三六一度设在工厂里面达二万坪的展示间。在这个展示间，三六一度展示所有生产产品，公司还透过猎人头公司，找到一位年仅二十八岁的流行创意总监，当年三六一度还特别赞助金门马拉松路跑。

参访三六一度，我直觉晋江是个很有希望的城市，未来将是中国流行产业的摇篮，而中国的体育用品产业也将在十三亿人口的市场支撑下，很多体育用品厂商将成为世界级大厂及变身国际品牌，中国十三亿人口足以支撑出民族品牌。但是两年过去了，我发现我的看法是错的，今天李宁等体育用品厂商都与宏达电面临同样的宿命，他们都被NIKE与adidas打得落花流水，今年中国体育用品产业，正面临六百亿元人民币库存难以消化的窘境。

先从李宁谈起。今天中国有体育用品产业，李宁是最重要的代表人。大家都记得李宁在一九八二的奥运拿到体操全能、单杠、自由体操、鞍马、吊环、跳马六面金牌，成为中国体操王子。後来李宁自行创业，挟着高知名度，李宁很快成为中国最大的体育用品品牌。过去二十年，李宁创业有成，是所有中国运动员心目中的偶像，Ｏ八年北京奥运，最後拿着火炬、吊钢丝凌空飞向鸟巢圣火台点燃奥运圣火的人，就是李宁。

李宁创办的「李宁」公司，过去二十年快速发展，在最巅峰的一Ｏ年全年营收达九十四．七九亿元人民币，税後净利一一．Ｏ八亿元人民币。李宁的净利从Ｏ七年的四．七三亿元人民币，Ｏ八年的七．二一亿元人民币，Ｏ九年的九．四四亿元人民币快速成长，股价也一路过关斩将。一Ｏ年一度创下三十一．九五港币的天价，市值达三三七．六亿美元，换算新台币逾千亿元，在台湾已是大企业。

就在李宁飞黄腾达的期间，中国体育用品产业也都蓬勃发展，像规模已超过李宁的安踏，营收与获利到去年仍在成长。安踏一一年营收八十九．Ｏ五亿元人民币，净利仍达十七．二四亿元人民币，安踏股价一度创下十八．七六港币的历史新高，安踏市值一度达四六七．八亿港币。同一时间，匹克涨到六．九五港币，三六一度达八．一港币，特步也创七．五九港币新高，股价与市值都令人称羡。

看到李宁的衰败，安踏(2020.HK)被寄以厚望。不过公司最近发布获利预警，公司表示，中国体育用品行业竞争激烈，集团营收与获利都将衰退，外资纷纷调降目标价，其中德银下杀三七％，目标价调低到五．四港币，高盛则调低至「卖出」等级的三．五港币；安踏一一年的ＥＰＳ达Ｏ．六九三七元人民币，但是股价却跌到四．一七港币的新低。

中国体育用品产业的高峰除了安踏，几乎都出现在一Ｏ年，像以最近跳槽纽约尼克队Jason Kidd为代言人的匹克体育，一Ｏ年的净利达八．二二亿元人民币，股价一度冲高到六．九五港币；以Kappa为品牌的中国动向，一Ｏ年曾创下十四．六亿元人民币的净利；三六一度一一年的净利达十一．九六亿元人民币；特步则到一一年还创下九．六六亿元人民币的新高。可见中国体育用品厂商，每一家获利能力都十分惊人。

**NIKE、adidas迅速取得中国市场市占率**

不过，到了一一年，整个市场出现重大变化，NIKE、adidas大军攻至中国市场，迅速取得市占率，中国体育用品大厂经营立刻陷入疲态。李宁一一年全年净利只有三．八五亿元人民币，获利衰退六五％，股价从三十一．九五港币一路下挫，到七月十七日跌到四．Ｏ九港币，市值从三三七．六亿港币跌到四十四．二亿港币，缩水八六．九％。

除了李宁外，其他同业命运大致相同。像中国动向(3818.HK)，一一年净利只剩下一．Ｏ二亿元人民币，业绩衰退九三％，股价从六．一港币跌到Ｏ．六八港币，几乎跌到只剩天价的一成。其他同业业绩没有衰退得那麽严重，但股价跌幅也都不轻。匹克(1968.HK)从六．九五港币跌到一．二港币，三六一度从八．一港币跌到一．六九港币，特步(1368.HK)从七．五九港币跌到二．一六港币，除了安踏仍维持百亿港币市值外，中国动向市值只剩三十八．二亿港币，特步只有五十六．八亿港币，三六一度只剩下三十六．八亿港币，匹克则剩下二十五．六亿港币。李宁则从老大地位，落在安踏、特步之後，沦为老三。

李宁陷入困境，引来中国热烈讨论，最近最一针见血的报导是：李宁陷入「泥泞的中间地带」。中国的媒体称中产阶级坑杀了体育产业，这是在全球竞争中，李宁等中国体育产业业者为了避开NIKE与adidas夹击，放弃高端产品，全力进攻中国的中产阶级产生的中端消费；没想到市场往两边挤压，高端与低端都被NIKE与adidas抢走了，如今中国体育产业面临生产过剩的大量库存危机。

**放手向市场两端杀进 才是突围之道**

李宁最近利空连连，先是干了二十年的执行长张志勇宣布辞职；张志勇是李宁胼手胝足的创业夥伴，他的去职，引来市场极大震撼。接着是李宁的西班牙子公司惊传破产，造成股价重挫。为了挽救公司困局，李宁引入私募基金TPG及新加坡政府投资公司GIC，共认购了李宁七．五亿港币的可转债，李宁同时向TPG出售五．Ｏ二％股份，将来悉数兑换，TPG将持有李宁一．四二亿股，占股份一二．一％，李宁则聘TPG的合伙人金珍君出任董事兼执行副主席，放手整顿公司。李宁则宣布复出再次创业，但媒体并不看好，有人称李宁再次创业，俨然已成了一场比奥运会更残酷的体育赛事。市场认为，李宁应放弃中产阶级策略，大胆放手向市场两端杀进，才是突围之道。

整个中国体育产业陷入泥淖中，但是最大赢家NIKE却因中国大饼让业绩迅速成长，NIKE股价在Ｏ九年突破四十美元之後，一口气涨到一一四．八一美元，频创历史天价，最近才因季报净利五．一七亿美元，稍稍未如市场预期，股价一度下杀到八十五．一美元，最近又涨到九十三．Ｏ二美元，仍是体育用品产业最大赢家。

德国的adidas也是从Ｏ九年开始出现大涨势，股价从二十一欧元一口气涨到六十四．三欧元。最近欧债危机笼罩，欧洲股市不振，不过adidas股价表现仍然十分亮眼。NIKE与adidas展现赢家的王者风范，但是中国体育用品产业却陷入生产过剩、产能去化不顺的泥淖中。宏达电发生的事，如今正在中国体育产业上演。

在全球化的赛局中，这是一个无国界的竞争，台湾二千三百万人很难支持一个国际大品牌；但是中国十三亿人口竟也无法创造民族大品牌，李宁的困境令人吃惊，也给了大家更大的思考空间，这也是中国产业必须面对的问题。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

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