美媒体称阿姆斯特朗承认曾服兴奋剂

路透德州德奥斯丁1月14日(记者Corrie MacLaggan) - 《今日美国》(USA Today)援引未具名消息人士的话称，被剥夺环法七冠的阿姆斯特朗周一在奥普拉的访谈节目中承认曾服用兴奋剂。

奥普拉与阿姆斯特朗均未就此报道予以证实。

“目前我们不对此次访谈的任何细节作出确认。”奥普拉电视网一位发言人对路透表示。

阿姆斯特朗的律师及其发言人未予置评。

奥普拉本人也未提供更多信息，她只是在Twitter上写道：“刚刚和阿姆斯特朗聊了两个半小时，他来的时候做好了准备。”

这期访谈节目将在周四播出。(完)

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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