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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 17日 星期二 16:50 BJT

曼联当选福布斯世界最具价值球队

福布斯周一公布体育俱乐部总价值世界50强，曾19次夺得英超冠军、并即将於纽约证交所上市的英超俱乐部曼联以22.3亿美元再登榜首，西甲豪门皇马以18.8亿美元位列第二。美式橄榄球大联盟(NFL)的全部32支球队均入选50强。纽约尼克斯(43位)为唯一上榜的NBA球队。

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