版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 12日 星期二 13:42 BJT

博尔特、恩尼斯获劳伦斯奖

劳伦斯奖颁奖典礼周一在里约热内卢举行，牙买加短跑名将博尔特与奥运会女子七项全能金牌得主、英国的恩尼斯分获男女最佳运动员，莱德杯欧洲队获得最佳团队奖，穆雷获得突破奖，伦敦奥组委主席科尔获得终身成就奖。获得最佳男运动员提名的还有菲尔普斯、威金斯、梅西、维特尔以及英国田径运动员莫法拉。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐