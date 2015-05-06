现货黄金交易萎缩 因银行间交易下降

路透伦敦5月5日 - 全球现货黄金市场交易量已经跌至一年低点，流动性萎缩加上银行间交易放缓，使得客户不愿做大额交易。

2008-09年金融危机后加强监管及信贷约束，再加上原材料价格下跌，促使几家银行退出商品领域，以降低成本压力并提高效率。

去年黄金定价也进行调整，以解决有关市场操纵的指控。伦敦黄金“定盘”转为电子定盘价。

交易商还指出，作为黄金店头交易支柱的银行间活动大幅下滑。

“2007年忙的时候每天会有约20-25个银行间现货黄金交易的来电...现在则非常罕见，”一位黄金和白银做市商称。

另一家做市商称，银行间每一通电话可能就是“一次转移50,000盎司的订单”，这提供了庞大的流动性。做市商提供现货黄金白银双向报价或远期交易。

伦敦金银市场协会(LBMA)收集的2月黄金清算数据显示，伦敦银行间黄金交易量下滑至一年低点1,780万盎司。最新数据显示，3月移转量仍继续低于2,000万盎司。

2013年6月时，银行间黄金移转量曾短暂大增至2,900万盎司，因金价在两天之内重挫28%。但2014年全年平均维持在低于2,000万盎司的水平。

“银行间业务减少的结果就是流动性变少了，当市场流动性欠佳时，客户想做大宗交易就会比较贵，”黄金交易商Sharps Pixley执行长Ross Norman说。

由于多数退出大宗商品业务的银行选择保留黄金业务，银行间黄金交易的大部分被整合到电子交易平台上的外汇交易中。

不管用的是什么平台，清算数据都包含了在伦敦清算的纸黄金和实货黄金交易。

一位曾经当过做市商的交易员说，小额交易客户可能能拿到较小的利差和较好的价格。

“但有人要做大额交易时，特别是用演算交易时，就可能碰到局部流动性不佳的情况而导致大涨或大跌，”他说。演算交易系指用高级的数学模型来做交易。(完)

(编译 李爽/李婷仪 审校 龚芳/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。