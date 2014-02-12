即时观点：中国1月进出口增速超预期 因外部环境好转及春节因素

路透北京2月12日 -中国海关周三公布，2014年1月出口同比增长10.6%，进口同比增长10.0%。路透调查预估中值分别为2%和3%。

海关数据并显示，1月贸易顺差318.6亿美元，路透预估为236.5亿美元。

中国2013年出口同比增长7.9%，进口增长7.3%；贸易顺差累计2,597.5亿美元，创五年高位。

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主要数据:

* 1月出口同比增长10.6%（路透预估为增长2%）

* 1月进口同比增长10.0%（路透预估为增长3%）

* 1月贸易顺差318.6亿美元(路透调查中值为顺差236.5亿美元)

* 中国1月出口环比下降0.1%,进口环比下降3.9%

* 经季节调整后中国1月出口同比增长9.4%,进口同比增长9.3%

* 经季节调整后中国1月出口环比下降3%,进口环比下降4.5%

中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/nyq76v

以下为分析师评论:

--兴业证券首席宏观分析师 高群山：

1月外贸开局超预期主要是两点因素，一个是春节因素对数据影响较大。大部分出口企业提前出货，必须赶到节前报关发货。

另一方面，从上市公司的微观层面确实可以感受到，欧美发达经济体好转提升了对外贸的需求，美国三四季度的经济数据也显示经济复苏比较强劲。

--浙商证券宏观分析师 郭磊：

进出口数据都比较强势。虽然1-2月数据波动会比较大，合并处理会好一些，但我们倾向于认为出口回暖将成为趋势。去年12月的数据表面上低，但实际环比折年数已经很高了。

目前欧美经济大趋势仍在恢复，对新兴市场的产品需求将继续回升，这将带动本轮出口。实际上我们从美国潜在GDP与中国出口的经验关系中也能得出这一结论。

进口更关键，尤其值得注意的是1月铁矿石进口创了一个纪录，这一点意味着对内需判断也不应该过于悲观。

--西南证券首席宏观分析师 张仕元：

1月外贸开局良好，远超预期。一方面是发达经济体的复苏带动了贸易的增长，欧洲经济复苏使大家对经济复苏的预期还是比较乐观，另外中日之间的增长也趋于乐观。

另一方面PMI数据和进出口数据不是很匹配，可能有热钱的因素存在，不排除有资本流动造成数据的大幅波动。

--招商证券宏观分析师 张一平：

进出口数据都比较强劲，好于预期，主要劳动密集型产品出口比较强劲，对欧美日等发达经济体的出口比较好，对东盟的出口也可以；进口主要是进口了一些原材料如铜和铁等，说明一季度备货力度也比预期的强。

今年外贸肯定会比去年好，但原本预计一季度会偏低一些，现在被1月数据给打蒙了。不过现在下结论还为时尚早。

人民币还是会升值，但预计升幅不会超过2%。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

1月外贸开局良好，远超预期。一方面是受外围经济复苏影响。另一方面是受当期贸易条件改善影响。从进出口数量上看，1月份进口增长要快于出口，但贸易条件得到改善。

从贸易分类看，一般贸易比重增加，说明中国经济的国际一体化程度和国际竞争力都已大为提高。2月份或改变过去几年出现季节性逆差的局面；全年净出口仍将延续增长态势。

受贸易顺差增加的影响，未来外汇占款增长仍将保持现有规模，并可能略有上升。在货币政策中性偏紧格局下，外汇占款保持高位，对维持流动性正常有较大作用。

汇率市场化料缓慢推进，政策意图仍然是缓慢升值。年底人民币兑美元5.8左右。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据超出预期，首先是确定了一个“不确定”，也就是说以美国为代表的全球经济增长比去年好，这是越来越能够确认的。

其次，前期制造业PMI新出口订单指数的表现并不是很好，这和1月出口数据有打架的现象，因此应该结合1月和2月的贸易数据综合判断，是否有持续的超预期情况出现。现在贸然下结论不是特别严谨。

全年来看人民币仍有升值压力，年内破6是必然的，估计年底在5.9左右。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为（学+攵）：

1月进出口增速远高于预期，尤其是去年基数很高，显示欧美经济复苏快于预期，从这个角度而言，整个今年的中国出口形势有望复苏得比较快，净出口可能成为国内经济的下一个拉动力，且可能动力比较显着。

发达国家复苏增加海外需求，且人民币还是在高估的过程中，理论上中国出口具有进一步增长的潜力。预期人民币兑美元汇率如果能逐步回归，微幅贬值的话，可能会更有利于出口，上半年出口增速会持续上升。而进口则因国内经济恢复动能不如发达经济体，虽然进口动能也会上升，但斜率不如出口那么大。

顺差较高，会拉动人民币升值，但美国对货币政策紧缩的可能性比较大，且紧缩节奏应该强于预期，尤其是叶伦上台以后，在这样的背景下，外汇占款可能不会太好，人民币上半年还是贬值可能性更大一些。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

外部环境在好转，中国对美欧和东盟的贸易增速都比较快，尤其中日双边贸易额从去年全年的同比下降转为1月的同比上升。今年经济不多的亮点之一，就是出口可能比去年好一些。

但全年要保持10%的进出口增速还是比较困难的，而且用1月情况做全年走势的判断虽然有参考价值，但意义不是特别大。毕竟国内生产成本上升比较快，且外部环境好转力度有多大都是不确定的。现在维持全年出口增长8%、进口增长7.5%的预测不变。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

尽管去年年初的贸易数据因为套利因素导致增幅较大，基数较高，但今年1月的进出口仍保持两位数的增幅，显然与欧美发达经济体的整体经济回升有直接关联，表明中国外贸仍然无法与欧美主要经济体脱钩，只能说明外贸开局良好。

但因1月份有春节因素，且单月的数据往往受节日因素扰动较多，因此单月的数据并不具趋势性。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

1月份的贸易数据明显受春节因素影响，有失真的成分。因为2月过春节，相当部分的业务量就提前到1月做了。当然也有欧美经济温和复苏、外部环境有一定改善带来的拉动作用。

我们认为2月份进出口数据都会有明显回落。展望更长的时间，我们预计今年的外贸增速将与整体的宏观经济增速相匹配，进出口增速都维持在5

-8%这个区间内。

相关背景:

--中国央行日前在四季度货币政策执行报告中指出，未来一段时期中国经济仍有望保持平稳向好、稳中有进的态势，央行将综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，保持适度流动性。

--中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至六个月低点50.5，显示制造业继续保持增长态势，但受春节因素影响扩张势头有所放缓。

--汇丰1月中国制造业采购经理人指数终值降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。其中新订单分项指数连续第二个月下降至50.1，受访企业提及部分主要出口市场需求有所走软。

--中国证券报周二报导称，中国相关部门正酝酿推出新一轮“走出去”支持政策，包括编制境外经济合作区国别产业投资综合指引，强化财税、金融政策支持等，而化解过剩产能是新一轮“走出去”政策支持的重点。(完)

(发稿 路透中文部; 审校 杨淑祯/林高丽)

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