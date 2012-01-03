现货银上涨2% 新年伊始投资者冒险意愿升温

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透新加坡1月3日电---现货银周二跳涨逾2%,领涨贵金属,因投资者新年伊始重返市场,冒险意愿升温.
现货银最多上涨2.1%至每盎司28.39美元,0106GMT小幅回落至28.21.
现货银2011年计下跌近10%,因对全球经济前景的担忧打击工业金属需求前景.
尽管全球经济仍面临许多不确定性,但众多之前因年底信贷偏紧而被迫离场观望的投资者,现已准备好押注大宗商品等较高风险的资产.
"白银是新年较具吸引力的交易品种之一,之前许多白银仓位已被清空."新加坡一交易员表示,"新年已经到来,白银可能会重新受到一些人的关注,尤其是那些愿意接受风险的人."
现货金上涨0.4%至每盎司1,571.89美元,2011年全年上涨了10%.
美国期金亦扬升0.4%,报每盎司1,573.70美元.
投资者将等待本周一系列的美国经济数据,包括日内稍晚的美国供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI),周三的工厂订单以及周五的非农就业数据.(完)
--编译 李春喜/隋芬;审校 张荻/张若琪
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