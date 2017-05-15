Spotify将直接在纽交所上市 估值130亿美元--消息人士

路透5月12日 - 两位知情人士周五表示，音乐流媒体服务公司Spotify将在今年稍晚或明年初直接在纽约证交所上市，为首家直接挂牌的大型企业，最新估值为130亿美元。

此举将是对直接上市作法的最大考验；那些有意不经公开筹资而上市的企业，透过直接挂牌程序可不必由华尔街银行或券商承销首次公开发行(IPO)，也不用支付许多相关费用。

如果此举成功的话，可能将改变企业上市售股的作法。

消息人士表示，这家瑞典科技公司正在与摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)及Allen& Co等投资银行合作，与它们就直接上市过程进行商议。

Spotify、纽约证交所、摩根士丹利及高盛均不愿置评。Allen & Co未立即回覆置评要求。

在传统的IPO中，投资银行为一家准备上市的公司承销新股，根据投资者的反馈来决定发行价。负责此过程的承销商有时由超过10家银行所组成，这些银行共同承担向投资者销售和分配新股的责任。

在直接上市中，一家企业不需要藉由供股来筹资，而是直接将现有股票上市，这意味着员工和投资者可以按意愿买卖股票，而且不再需要银行行销及销售公司股票。

Spotify绕过承销商的决定，可能让那些仰赖赚取上市费用的投资银行受到打击。(完)