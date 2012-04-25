财政紧缩引不满 欧元区面临新威胁

* 削减预算所引发的不满情绪可能促使德国调整政策

* 欧元区政治障碍增多,威胁市场信心

* 德国经济面临的风险恐将升高

撰稿 Noah Barkin 编译 张明钧/郑茵/程琳

路透柏林4月24日电---欧洲各地对於紧缩措施的反对声音,可能迫使德国改变其节约第一的应对债务危机方式,然而政局动荡及经济滑坡将考验欧元区领导人维系这个货币同盟的能力.

法国总统大选第一轮投票中,社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)表现抢眼,而荷兰政府本周因为削减预算争议而垮台,凸显出德国削减赤字的强硬主张可能引发反弹.

若奥朗德在5月6日的第二轮投票中击败寻求连任的萨科齐(Nicolas Sarkozy),而德国总理默克尔所领导的保守政党输掉一周後的一场重要地区性选举,则要求默克尔寻求更有利於经济成长的政策的压力将升高.

然而接近默克尔的人士承认,希腊等陷於衰退的南欧国家实现经济成长的途径极为有限.

金融市场本周藉由推升法国及荷兰公债收益率(殖利率)清楚表明,将惩罚那些脱离整顿财政轨道的国家,这让欧洲各国没有其它选择,只能努力推进整顿进程,并期望欧元区内愈发脆弱的政策共识能够维系下去.

"欧洲没有一个国家拥有采取大规模刺激计划的资金,也没有一个国家能够承受更高的赤字."默克尔所属的德国基督教民主党(CDU)党鞭Peter Altmaier周二向记者表示.

"因此必须透过结构性改革等其它方法来达成成长.欧洲各国都认同这点."

这并不意味着德国能够避免做出一些让步.该国面临欧洲各地要求其改变策略的压力.

**优先发展经济的呼声强烈**

默克尔在国内的主要政治对手--社会民主党(社民党,SPD)威胁要阻止她获得欧盟"财政条约(fiscal compact)"在议会通过所需要的三分之二多数支持.该条约将把严格的预算规定固定下来.

与奥朗德一样,社民党要求在条约内加入经济成长条款.默克尔计划在下月让该条约在德国下议院通过,而社民党很有可能让她的计划搁浅.

若在5月13日的北莱茵-威斯特法伦州地方选举中获胜,社民党与默克尔进一步叫板的底气或许会更足.

该党派的要求包括,向金融市场徵税用於对欧元区受困二线国家的投资,更为灵活地运用欧盟结构基金(structural funds),发行所谓的"项目债券"和增大欧洲投资银行(European Investment Bank)的放贷能力.

欧洲对外关系委员会高级政策专家Ulrike Guerot相信,如果奥朗德下月击败萨科齐并与德国社民党联手,他们可能迫使默克尔调整以财政紧缩为优先的政策.

"如果奥朗德在大选中获胜,如果他能得到一大批国家的支持,并且不与默克尔公开对抗,那麽可以想象,转向以经济成长为优先的政策风向应该会很强烈."她说.

有迹象显示欧洲其他地区经济形势不佳正在影响到德国,柏林方面应对危机的策略可能因此发生变化.

中国总理温家宝本周出席汉诺威一个商品交易会,外界关注德国经济对中国的依赖程度日益加深.

但对中国的出口仅占德国年出口总额的7%,而对欧元区的出口则高达40%,所以德国还是高度依赖其邻国的经济体质--尤其是法国和荷兰.

德国政府经济顾问委员会成员Peter Bofinger对路透称:"你可能看到欧元区其它地方的经济疲软开始拖累德国.假装德国不受欧洲其它地区形势影响是愚蠢的."

贸易数据已经显示出,德国对欧元区夥伴国的出口下滑.周一公布的采购经理人指数(PMI)显示,德国制造业萎缩速度创下近三年最快,部分是由於对南欧的出口疲软.

明年将要面临联邦选举的默克尔,不可能不拼命保住经济强劲这张王牌.

**希腊、爱尔兰、荷兰**

不过,欧洲缺乏可行的经济刺激方案,意味着欧元区正走上一条崎岖不平的道路.

最大的政治障碍,或许就是与法国最後一轮大选同天进行的希腊选举.

民意调查显示,组成当前希腊政府的政党--保守派新民主党和社会派泛希腊社会主义运动党(PASOK),或将赢得组建政府的足够席位.不过,无论选举结果如何,组建联盟或将面临旷日持久的艰难谈判.

希腊民众日益不满政府以紧缩换救援的做法,因此而崛起的一些小党也可能成为黑马,这给希腊践守紧缩承诺的前景划上了问号.

爱尔兰定於5月31日对预算纪律条约举行全民公投,或将为解决危机的努力带来更多政治方面的不确定性.若对欧元持怀疑态度的荷兰自由党领导人Geert Wilders在提前选举中占据优势,或将成为欧元区面临的重大风险.

尽管最近就提高欧洲抒困基金和国际货币基金组织(IMF)的救援火力达成共识,但政治动荡还是可能让投资者失去信心,从而令西班牙和意大利等欧元区大国面临更高风险,并使欧元区分裂的疑虑重燃.(完)

--编译 张明钧/郑茵/程琳;审校 张涛/王丽鑫

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