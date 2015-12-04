春秋航空购60架空客A320NEO系列飞机 2019年起陆续交付

路透上海12月4日 - 中国民营低成本航空公司--春秋航空(601021.SS)周四晚间公告称，当日与空中客车(AIR.PA)签订飞机购买协议，向后者购买60架空客A320NEO系列飞机，空客公司将于2019年至2023年陆续向公司交付这批飞机。

公告显示，这批飞机中包括45架空客A320 NEO飞机及15架A321 NEO飞机。根据空客公司近期公开市场平均报价，每架A320 NEO飞机的目录价格为1亿美元，每架A321NEO飞机的目录价格为1.2亿美元，因此这60架飞机的目录价格合计约为63亿美元。不过实际交易中，空客将以贷项备忘录形式给予春秋航空较大优惠，因此本次交易实际对价低于目录价格。

公告称，不考虑公司可能基于市场环境和其他原因而对机队做出的调整，预计购买60 架A320 NEO系列飞机将有效提升公司运力水平，以春秋航空截至2014年底的可用座位公里计算，本次交易将使公司运力增长约158%。

春秋航空目前统一采用空客A320机型，统一配备CFM56-5B发动机。使用同一种机型和发动机可通过集中采购降低飞机购买和租赁成本、飞机自选设备项目成本及自备航材采购成本；通过发动机、辅助动力装置包修降低飞机发动机大修成本，减少备用发动机数。截止去年末，公司拥有46架A320飞机。

春秋航空周四收报60.28元人民币，过去一个月跌3.4%。（完）