春秋航空今起暂停上海至马来西亚沙巴航线

路透上海4月15日 -中国首家廉价航空公司--春秋航空周二宣布，自4月15日起，暂缓执行上海至马来西亚沙巴航线，因受近期连续发生的马航“失联”、上海女旅客在马遭绑架等事件影响，赴马旅游受到影响。

因近期中国游客赴新马明显减少，春秋航空同时决定，5月20日起将每日一班的上海至新加坡航班调整至每周三班，这两条航线将视市场情况调整恢复。

“原先购买上海至马来西亚沙巴线路的旅客，绝大部分选择了款项全退。”春秋航空相关负责人表示，对于其他小部分旅客，春秋航空推荐其从上海至香港，经香港转机赴马来西亚的旅行路线。

马来西亚航空MASM.KLMH370航班的客机3月8日凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪，该航班飞机为波音(BA.N)777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员，其中有中国旅客154人。而4月初，一位上海女游客在沙巴被绑架。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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