春秋航空与空客签署现役飞机升级合同 至多20架飞机将改装

路透上海6月28日 - 中国最大低成本航空公司--春秋航空(601021.SS)宣布，其与空中客车(AIR.PA)周一达成一揽子现役飞机升级改装解决方案合同，春秋航空将有至多20架空客飞机改装升级，可以提升运力及降耗节能。

公司新闻稿称，春秋航空是亚太区首次引进空客“空间拓展（Space-Flex）”客舱的航空公司。这次升级改装，包括对飞机尾部的厨房和卫生间区域空间进行了更高效的重新布局，从而使座位数从180座提高至186座；以及飞机运行重量的升级和在役飞机鲨鳍小翼改装，从而提高飞机的性能，增加了飞机的航程、降低运营成本。

春秋航空公司总裁王煜表示：“我们很高兴，空客公司能够通过一揽子解决方案让我们的现役飞机提高性能、提高运行效率、降低成本，同时减少碳排放，并通过座椅改造，在保证乘客座位空间不变的同时，极大提升乘客乘坐的舒适性。”

春秋航空目前运营着由60架A320飞机组成的单一机型机队，其中186座机型A320客机10架。

春秋航空周二早盘报49.55元，跌0.42%。（完）