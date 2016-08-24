春秋航空拟定增募资至多40亿元 用于购置10架空客飞机等

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月24日 - 中国最大低成本航空公司--春秋航空(601021.SS)周三公告，拟通过非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，用于购置10架空客(AIR.PA)A320飞机项目和一台A320飞行模拟机项目，以扩充机队提升运载规模。
公告称，鉴于中国国内及国际航空市场需求的不断增加，尤其是低成本航空市场的广阔前景，该公司拟进一步扩充航空载运能力，增加现有航线的班次密度及增开新航线，合理扩充机队规模，巩固其作为中国低成本航空公司领导者的地位。
发行预案显示，春秋航空此次拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票合计不超过9,151.22万股，发行价格不低于43.71元/股；公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购。
本次引进的空客A320飞机是春秋航空旗下机队的统一机型，将设置186个座位，均为经济舱单一仓位。据空客公司目录价格，10家飞机报价为9.8亿美元、约合64.88亿元人民币，拟使用募集资金39.5亿元；公司预计将于2016年8月至2017年末分期交付。
春秋航空称，考虑到其2013年至2015年平均在册飞机利用小时数稳定在11.3小时左右，平均客座率稳定在93%左右，按照目前航油价格水平测算，引进每架飞机带来的年均营业收入约为1.5亿元；10架空客A320飞机全部引进完成后，预计每年能帮助公司合计增加15亿元的营业收入。
春秋航空自8月15日起停牌，停牌前收报49.94元；该股将于今日起复牌。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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