春秋航空拟定增募资至多40亿元 用于购置10架空客飞机等

路透上海8月24日 - 中国最大低成本航空公司--春秋航空(601021.SS)周三公告，拟通过非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，用于购置10架空客(AIR.PA)A320飞机项目和一台A320飞行模拟机项目，以扩充机队提升运载规模。

公告称，鉴于中国国内及国际航空市场需求的不断增加，尤其是低成本航空市场的广阔前景，该公司拟进一步扩充航空载运能力，增加现有航线的班次密度及增开新航线，合理扩充机队规模，巩固其作为中国低成本航空公司领导者的地位。

发行预案显示，春秋航空此次拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票合计不超过9,151.22万股，发行价格不低于43.71元/股；公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购。

本次引进的空客A320飞机是春秋航空旗下机队的统一机型，将设置186个座位，均为经济舱单一仓位。据空客公司目录价格，10家飞机报价为9.8亿美元、约合64.88亿元人民币，拟使用募集资金39.5亿元；公司预计将于2016年8月至2017年末分期交付。

春秋航空称，考虑到其2013年至2015年平均在册飞机利用小时数稳定在11.3小时左右，平均客座率稳定在93%左右，按照目前航油价格水平测算，引进每架飞机带来的年均营业收入约为1.5亿元；10架空客A320飞机全部引进完成后，预计每年能帮助公司合计增加15亿元的营业收入。

春秋航空自8月15日起停牌，停牌前收报49.94元；该股将于今日起复牌。（完）

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