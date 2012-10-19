春秋航空叫停免费赴日机票

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透香港10月19日电---中国廉价航空公司春秋航空取消了近日推出的免费赴日机票，因该公司遭到网友猛烈谴责并被称为叛徒，凸显在钓鱼岛争端中，中国民族主义情绪高涨。
春秋航空近日推出上海浦东机场往返日本佐贺的免费机票，但促销活动只进行了两天半便被紧急喊停。
春秋航空发言人张武安对路透表示，“考虑到网民的感情，我们昨晚取消了此次促销活动。”
因中日钓鱼岛争端升级，春秋航空赴日本的部分航线乘客数量减半，为了提振需求，该公司推出了0元机票，乘客只需支付机场建设费和燃油附加费共计1,030元。
一名博主指责春秋航空是叛徒，伤害了中国人民的感情，损害了国家形象。“中国人应该抵制春秋航空，”这名博主写道。
张武安称，该公司还取消了周二推出的往返上海和日本香川的免费机票活动。
当被问及春秋航空是否会进一步缩减赴日航线时，张武安称，“我们先取消了促销活动，现在不想说太多，以免引起争议。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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