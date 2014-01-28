春秋航空拟在上海自贸区设维修保养分支 推自贸区主题航班

路透上海1月28日 -在社会各界热议中国（上海）自由贸易实验区之际，上海本地的民营航空公司--春秋航空近日表示，近期拟落户自贸区，机务维修保养可能最先考虑入驻；2月公司亦考虑推出自贸区主题航班，加强自贸区的推广。

公司新闻稿引述董事长王正华称，春秋航空机务领域的维修保养将是春秋进驻自贸试验区最优先考虑的业务。同时，公司计划利用自贸试验区“境内关外”的优势，布局航材仓储业务，以降低日常运营成本。

同时，今年2月春秋航空还将打造“自贸区主题航班”，由各地企业家先期报名，满一定人数后，春秋航空将派出团队中负责自贸区项目的一位专家，在飞往上海的航班上，现场讲解对于自贸区的理解、先期探索的经验。抵达上海后，春秋航空再组织这些企业家实地造访上海自贸区，并由上海自贸区派出专家现场对各类问题予以专业解答。

“春秋航空希望成为上海自贸区的推广大使，在每天120余个遍及全国各地、国际以及地区的航班上，先期介绍上海自贸区的发展概况、热点、看点以及合作投资机会。” 春秋航空新闻发言人张武安表示。

去年9月底，上海自贸区正式挂牌成立，央行、证监会、海关总署等相关国家部委出台政策扶持，不过大部分扶持政策还缺乏具体细则。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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