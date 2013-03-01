春节后首周四大行信贷负增长500亿元--报载

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海3月1日 - 21世纪经济报 道周五称，春节后首周工、农、中、建四家中国国有银行新增贷款规模一周内负增长500亿元人民币，因月初放贷过猛，令银行担忧政策出手进行调控。
报导引述国有大行的权威人士透露，进入2月第三周（2月18日当周），四大行再度收紧信贷口子，当月新增贷款规模一周内被压缩掉近500亿规模，即截至2月25日，四大行新增贷款规模为2,050亿元，较2月18日2,500亿的新增规模做了大幅压缩。
某国有大行总行中层表示，主要是个别分行月初投放过猛，超过了额度控制。贷款投放过猛，容易引发中央银行的窗口指导。
中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)。
中国央行此前公布的数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低.（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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