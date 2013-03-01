春节后首周四大行信贷负增长500亿元--报载

报导引述国有大行的权威人士透露，进入2月第三周（2月18日当周），四大行再度收紧信贷口子，当月新增贷款规模一周内被压缩掉近500亿规模，即截至2月25日，四大行新增贷款规模为2,050亿元，较2月18日2,500亿的新增规模做了大幅压缩。

中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)。

中国央行此前公布的数据显示,2013年1月新增人民币贷款1.07万亿元,创自2010年1月来的新高,彼时为1.39万亿元.而去年12月,新增人民币贷款仅4,543亿元,为自2009年12月以来最低.（完）