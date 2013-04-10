春季气温偏低可能影响玉米及小麦产量--官员

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月10日 - 中国一名政府官员周三表示，由于春季气温异常偏低，中国主要玉米产区的玉米产量及部分小麦重要产区可能受到影响。
分析师已预期中国玉米进口量将创纪录高位，部分便是由于气候不利因素影响。
中国国家发改委官员方言指出，中国东北地区持续降雪，已导致无法及时种植。东北地区占中国玉米产量近一半。
方言在北京一场论坛上表示，黑龙江省种植区可能约有467万公顷面积错过种植期。根据路透计算，这等于黑龙江省总种植区的30%以上。
方言表示，长江以南的部分小麦产区目前受到气温偏低的影响。
她指出，像今年这样的气候变化很罕见，这种气候可能对中国谷物产量构成不确定性。
方言表示，由于中国纺织厂商需求疲软，中国农户今年也可能减少种植棉花。但她并未进一步说明。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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