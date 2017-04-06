美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议

路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。

“我们明天准备回家，并未达成协议，”众议院温和派共和党议员Chris Collins向记者表示。

Collins是白宫的一位盟友，他称围绕保守派要求允许各州废除奥巴马医保政策的几天谈判以失败告终。

他表示，立场强硬的保守派党团--众议院自由党团(House Freedom Caucus)“随意改变谈判目标”，恐怕无法得到温和派共和党人的支持。

争论双方均警告，如果议员本周没有弥合分歧就去休假，那么共和党人推进医改的行动可能会失去动力。医改是总统特朗普重要的竞选承诺之一。由于存在分歧，医改立法努力在3月24日遭遇挫折，当日众议院议长莱恩(Paul Ryan)宣布取消投票表决。

但莱恩在一个论坛表示，讨论“非常有收获”，并强调共和党领导人并未设定协议的最后期限。

“我们可就此继续再努力几周。”莱恩说。“我们还有时间去想解决办法。”

自由党团主席Mark Meadows周三告诉记者，他尚未听闻白宫说到下次协商会议的时间。

众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)在接受Axios和美国国家广播公司(NBC)电视访问时说，共和党将拿出一套医保议案，但未提供时间表。(完)