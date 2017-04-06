美国国会两周休会期到来前 众议院未能达成医改协议

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
“我们明天准备回家，并未达成协议，”众议院温和派共和党议员Chris Collins向记者表示。
Collins是白宫的一位盟友，他称围绕保守派要求允许各州废除奥巴马医保政策的几天谈判以失败告终。
他表示，立场强硬的保守派党团--众议院自由党团(House Freedom Caucus)“随意改变谈判目标”，恐怕无法得到温和派共和党人的支持。
争论双方均警告，如果议员本周没有弥合分歧就去休假，那么共和党人推进医改的行动可能会失去动力。医改是总统特朗普重要的竞选承诺之一。由于存在分歧，医改立法努力在3月24日遭遇挫折，当日众议院议长莱恩(Paul Ryan)宣布取消投票表决。
但莱恩在一个论坛表示，讨论“非常有收获”，并强调共和党领导人并未设定协议的最后期限。
“我们可就此继续再努力几周。”莱恩说。“我们还有时间去想解决办法。”
自由党团主席Mark Meadows周三告诉记者，他尚未听闻白宫说到下次协商会议的时间。
众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)在接受Axios和美国国家广播公司(NBC)电视访问时说，共和党将拿出一套医保议案，但未提供时间表。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/白云)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)