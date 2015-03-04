焦点：Springleaf以42.5亿美元收购花旗OneMain 成为美最大次贷机构

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透3月3日 - Springleaf HoldingsLEAF.N称将以现金42.5亿美元收购花旗集团(C.N)旗下的OneMain Financial Holdings，将成为美国最大的次级抵押贷款机构。
至少从2011年起，花旗就开始考虑剥离OneMain，这是其计划出脱不需要的资产并关注富裕阶层客户的一部分。
此次交易将产生一个资产规模在150亿美元、拥有近2,000个分支的信贷机构，服务于美国庞大并不断增长的普通客户。
Springleaf股价周二暴涨38%至创纪录的52.44美元。花旗股价小涨至53.73。
双方的此次交易已被广泛预期，但价格低于许多分析师的预估。路透2月20日报导称，交易接近达成。
OneMain在2010年亏损20亿美元后一直处于盈利状态。2014年前三季盈利增长7%至4.15亿美元。
OneMain在美国拥有1,140个分支，而花旗银行只有849个。
花旗集团表示，将用交易所得部分资金偿还某些支持花旗控股(Citi Holdings)的融资。
偿债金额加上余下的交易所得，预计将使花旗的税前获利增加约10亿美元。
OneMain是花旗控股的一部分。花旗控股成立于金融危机期间，用来安置花旗集团想剥离或逐步退出的资产。
Springleaf执行长Jay Levine在电话中表示，合并后的公司2017年获利料在8亿-9亿美元。
Fortress Investment Group(FIG.N)拥有Springleaf多数股权。
Springleaf聘请美银美林、巴克莱、瑞信和高盛担任财务顾问，Skadden Arps Slate Meagher & Flom担任法律顾问。
花旗担任OneMain的财务顾问，Davis Polk & Wardwell担任其法律顾问。(完)
(编译 张荻/王颖；审校 李婷仪/郑茵)
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