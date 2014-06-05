SPRINT同意以每股约40美元收购T-MOBILE US--消息

路透纽约6月4日 - 知情人士周三向路透表示，Sprint(S.N)已同意以每股约40美元的价格收购T-Mobile USTMUS.N，表明这项计划已久的美国第三和第四大无线运营商合并案取得进展。

这一价格较T-Mobile US周三收盘价溢价约17%，对其估值超过了320亿美元。但该知情人士透露，还有许多细节有待敲定，而这可能将影响最终的收购价格。

此知情人士还称，根据协议，持有T-Mobile 67%股份的德国电讯预计将持有合并后公司15-20%的股权。由于双方是在私下进行讨论，因此该知情人士要求匿名。

知情人士补充道，融资和尽职调查等其它问题的细节还有待确定。

不过，从Sprint、T-Mobile和其它相关方就价格等问题达成的这项广泛协议来看，双方都在推进交易。Sprint母公司为日本软银(9984.T)。

美国监管部门已经表示反对此交易，目前也还不清楚双方打算如何克服这一阻碍。

Sprint拒绝置评。T-Mobile尚未回应置评要求。目前无法立即联系到软银和德国电讯置评。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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