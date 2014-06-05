SPRINT同意以每股约40美元收购T-MOBILE US--消息

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约6月4日 - 知情人士周三向路透表示，Sprint(S.N)已同意以每股约40美元的价格收购T-Mobile USTMUS.N，表明这项计划已久的美国第三和第四大无线运营商合并案取得进展。
这一价格较T-Mobile US周三收盘价溢价约17%，对其估值超过了320亿美元。但该知情人士透露，还有许多细节有待敲定，而这可能将影响最终的收购价格。
此知情人士还称，根据协议，持有T-Mobile 67%股份的德国电讯预计将持有合并后公司15-20%的股权。由于双方是在私下进行讨论，因此该知情人士要求匿名。
知情人士补充道，融资和尽职调查等其它问题的细节还有待确定。
不过，从Sprint、T-Mobile和其它相关方就价格等问题达成的这项广泛协议来看，双方都在推进交易。Sprint母公司为日本软银(9984.T)。
美国监管部门已经表示反对此交易，目前也还不清楚双方打算如何克服这一阻碍。
Sprint拒绝置评。T-Mobile尚未回应置评要求。目前无法立即联系到软银和德国电讯置评。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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