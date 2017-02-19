独家：消息人士称软银为促成与T-Mobile合并愿意放弃Sprint控股权

路透纽约2月17日 - 据知情人士透露，日本软银集团(9984.T)准备将Sprint Corp(S.N)的控股权让与德国电讯(DTEGn.DE)旗下的T-Mobile US Inc(TMUS.O)，以达成这两家美国无线运营商的合并。

由于美国联邦通讯委员会(FCC)实施严格的反串通规则，禁止竞争对手在无线频段拍卖期间进行磋商，因此软银尚未接洽德国电讯讨论交易事宜。

上述消息人士本周告诉路透，等到4月拍卖结束时，预计两家公司会展开谈判。

两年半之前，由于美国反垄断机构的反对，软银放弃收购T-Mobile并与Sprint合并的计划。该交易若能完成，原本可以使软银成为合并后公司的控股股东，而德国电讯沦为少数股东。

当时T-Mobile市值约为300亿美元，但此后一路升至逾500亿美元，同时取代Sprint成为以用户数计的美国第三大无线通讯运营商。Sprint市值约为360亿美元，几乎和2014年相同。

该消息人士称，德国电讯首席执行官Tim Hoettges近几个月表示，该公司已经不想出售T-Mobile，这促使软银考虑争取合并的新策略。德国电讯持有T-Mobile大约65%的股份。

软银持有Sprint大约83%的股份，对Sprint在美国市场上的自身成长状况不满意。

上述消息人士称，虽然软银对于其他选项的讨论仍持开放态度，但现在愿意放弃Sprint的控股权，在与T-Mobile合并后的新公司中持有少数股。由于这些信息属于机密，消息人士要求匿名。

路透的报导提振T-Mobile股价最高上涨7.9%，终场收高5.5%，报63.92美元。Sprint股价收涨3.3%，报9.30美元。

投资者表示，排名第三的T-Mobile与名列第四的Sprint进行合并，在反垄断方面仍有难度，但随着整体行业转向第五代无线技术，合并在战略上颇为明智。

5G网络提供的传输速度是目前的10-100倍，运营商需要花费数以十亿美元计的资金来升级到5G网络。

软银、Sprint、德国电讯以及T-Mobile均为置评。(完)