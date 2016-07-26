美股业绩：无线运营商Sprint称明年将录得正现金流，股价飙近28%

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透7月25日 - 美国第四大无线运营商Sprint 公布第一季营收好于预期，因大幅折价吸引到更多后付费用户，并预计在本财年收支平衡后，下个财年会录得正现金流。日本软银持有Sprint逾80%股份。
Sprint还称今年有足够的资金发展业务，周一其股价一度大涨逾28%，创最大日内涨幅，终场收高27.7%。
软银 本月稍早同意以320亿美元收购英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings 后，一些分析师和投资者曾对Sprint的财务状况表示怀疑。
在截至3月31日的财年，Sprint出现31.7亿美元的负现金流。
“我们预计将有足够的资源，来为发展业务提供所需的所有资本，并偿还2016财年到期的债务，”Sprint财务长Tarek Robbiati在分析师电话会议上说。
由于面临激烈竞争，Sprint一直在大量烧钱，不过该公司已经表示，计划本财年削减逾20亿美元成本。
Sprint后付费用户停用率为1.39%，执行长Marcelo Claure称该比率创纪录低位。
但Sprint净亏损扩大至3.02亿美元，每股亏损0.08美元，上年同期分别为亏损2,000万美元和0.01美元。
Sprint净营业利润小幅降至80.1亿美元，汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期为79.8亿美元。
截至周五收盘，Sprint股价今年以来累计上涨27.6%。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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