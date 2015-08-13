更正-日本个股：软银以约8,700万美元增持美国无线运营商Sprint股份

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正内文第一段增持后者股票2,290万股，非2,290亿股)
路透8月12日 - 美国无线运营商Sprint 的多数股东--日本电讯集团软银 宣布，增持后者股票2,290万股，加权平均价为3.80美元。
Sprint周三盘后上涨8.2%，报4.20美元。
软银持有Sprint约80%股权，称此次购股总计约8,700万美元，通过子公司Galaxy Investment Holdings进行。
公司称，预计增持后对Sprint持股不会达到85%。
软银曾对Sprint失去信心，考虑将其出售，因美国月租计划要求无线运营商向设备供应商预先付款，导致Sprint一直在大量消耗现金。
但Sprint上周公布的季度亏损小于预期，因公司开展促销，并提供数据容量加倍等优惠活动，使用户数量净增67.5万个。软银称并无出售Sprint股权的计划，以安抚投资者的担忧。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”