Sprint放弃收购T-Mobile 因取得监管批准难度太大--消息（更新版）

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路透8月5日 - 知情消息人士对路透表示，Sprint(S.N)已放弃收购美国第四大移动运营商T-Mobile U.S.TMUS.N，因为这笔交易获得监管当局批准的难度太大。

消息人士称，Sprint将于周三提名替代现任执行长Dan Hesse的人选。Hesse自2007年开始担任Sprint执行长。消息人士称，新任执行长将从公司外聘请。

这位消息人士不愿具名，因为相关事项未公开。

Sprint母公司软银(9984.T)当初不顾监管当局希望无线市场维持四大企业并存格局的警告，执着寻求收购T-Mobile。放弃收购的消息为软银的漫长努力画上了句号。

华尔街日报周二率先报导了Sprint放弃收购的消息。

消息人士称，双方都不排除未来合并的可能性，但认为目前该交易不太可能获批。

华尔街日报报导称，在财务以及合并最后期限方面的分歧也是决定终止协商的原因。

Sprint此前一直在努力，希望与德国电讯(DTEGn.DE)达成协议，后者是T-Mobile的多数股权所有人。而三名消息人士周二对路透称，法国电信公司Iliad(ILD.PA)也在与投资者展开商谈，以期优化该公司提出的竞争性出价。

Sprint和T-Mobile股价在盘后交易中分别重挫11%和7.5%。

Sprint和软银代表拒绝了置评请求。T-Mobile尚未回复置评请求。(完)

(编译 白云/李爽 审校 王兴亚/杜明霞)

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