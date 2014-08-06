Sprint放弃收购T-Mobile 因获监管批准太难--WSJ

专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透8月5日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话称，Sprint(S.N)已经放弃收购美国第四大移动通讯运营商T-Mobile U.S.TMUS.N，因为确保该交易获得批准的难度“太大”。
报导引述熟悉情况的消息人士称，Sprint及其母公司软银(9984.T)认为，要赢得监管机构的批准难度太大。
Sprint此前一直在努力，希望与德国电讯(DTEGn.DE)达成协议，后者是T-Mobile的多数股权所有人。而三名消息人士周二对路透称，法国电信公司Iliad(ILD.PA)也在与投资者展开商谈，以期优化该公司提出的竞争性出价。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。
路透东京4月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，20国集团(G20)及国际货币基金(IMF)官员均认可，日本央行实施量化宽松是为了达成通胀目标。