日本软银看好7月完成Sprint收购案

* 软银有望按计划在7月初完成收购--CEO孙正义

* 孙正义称曾考虑若收购Sprint失败，将改买T-Mobile

* 预估收购后的头四年，Sprint平均每年节省20亿美元

路透东京6月21日 - 继竞购对手Dish Network Corp(DISH.O)本周稍早决定不再出招后，日本无线通讯系统商软银(9984.T)社长孙正义周五表示，他相信软银将在7月初完成收购Sprint NextelCorp(S.N)。

软银收购Sprint是日本历来最大企业收购案，目前这笔交易已经成功在望，不过并购动作积极的Dish，对Sprint及其关系企业Clearwire Corp CLWR.O提出竞争性出价，对软银的收购计划构成威胁。

孙正义表示，Dish未能够在本周稍早期限之前提高对Sprint的收购条件，使软银这笔216亿美元收购距离完成又更前进一步，但他警告称，在6月25日Sprint股东大会之前，Dish或许还会有意外之举。

“我们不知道股东会之前会发生什么事，但Dish错过提出新提议的期限后，我们又向前迈进一大步了，”孙正义向挤满2,000多人的股东大会表示。

孙正义指出，Dish在4月发动抢亲，迫使软银考虑其他替代选择，其中包括买下美国第四大行动通讯商T-Mobile US Inc TMUS.N。德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)持有T-Mobile US的74%股权。

然而，软银上周提高出价并增加现金部分，以此赢得几名曾青睐Dish出价的Sprint股东支持，同时减少对该公司的注资。

有人担忧减少向Sprint注资或将妨碍后者投资新网络基础设施的能力。孙正义周五淡化这种担忧，表示收购完成后的头四年，Sprint平均每年将能节省2,000亿日圆(20亿美元)。

Sprint周四在另一场与Dish争夺Clearwire CorpCLWR.O控制权的争斗中占据上风。Sprint将收购价格上调至每股5美元，帮助公司赢得Clearwire重要股东群体的支持。

孙正义在周五股东大会上称收购Sprint得到Clearwire的支持，软银股东为此鼓掌喝彩。Clearwire拥有Sprint更新其网络所必需的宝贵无线电波技术。(完)

(编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 王兴亚)

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