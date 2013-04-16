企业并购：Dish对Sprint提出255亿美元的收购要约，超过日本软银

* Dish的报价为每股4.76美元现金加上约0.05953股股票

* Dish称收购价约合每股7美元，较软银报价高13%

* 合并后公司将拥有6,300万用户，营收达到500亿美元

路透4月15日 - 美国第二大卫视提供商Dish Network Corp 周一提出总额255亿美元的现金加股票，收购无线服务提供商Sprint Nextel Corp ，此举可能令其他电讯或视频企业考虑自身的并购前景。

日本无线运营商软银 曾于去年10月提出以201亿美元收购Sprint的70%股权，Dish的收购要约将优于软银的提议。

Dish承诺为客户带来技术上的优势，即通过Sprint的无线网络与Dish的卫星服务，客户可以随时随地观看视频。这点与软银不同，软银只提议向Sprint进行投资。

Dish意外及主动的收购要约是美国无线业整合的最新动向，美国无线运营商正致力于整合,以建设更有实力的网络并与市场领导者Verizon Wireless 和美国电话电报公司 展开竞争。

Sprint股价周一最多曾暴涨17.8%至近四年半高位，略高于Dish提出的收购报价。

BTIG分析师Walter Piecyk称，Dish的举动可能会触发其他并购交易。“如果你是竞争对手，然后没有动静，你就丢掉了机会。”

Dish提出的收购要约为4.76美元现金加0.05953股Dish股票换一股Sprint股票，相当于每股7美元，较Sprint上周五收盘价大约溢价12%。

Sprint表示，将评估该收购提议，但拒绝发表更多评论。一些Sprint股东对Dish的收购要约表示欢迎。

一些分析师表示，Dish的收购要约可能会引发与软银的并购战。不过近期日圆大幅贬值，提高收购价对软银而言可能代价高昂。

拿软银和Dish相比可能不太实际，因为软银的提议是收购一部分Sprint，同时分析师称，日圆较去年10月已贬值20%，将使情况更加复杂。

Dish称，基于截至上周五的股价和汇率，其收购要约较软银高13%。但这个比较是如何做出的还不太清楚，因为软银的收购要约有好几个步骤，而且只收购Sprint的部分股权，不是全部。

Dish的收购要约将使Sprint的股东拥有合并后公司的32%股权，而软银的收购要约会使股东拥有Sprint的30%股权。

目前无法联系到软银就Dish的收购要约发表评论。众所周知，软银社长孙正义像Dish董事长Charlie Ergen一样凶猛好斗，分析师非常想知道他对Dish收购要约的反应。

Dish股价周一收盘下跌2.3%，报36.77美元，Sprint劲扬13.5%或0.84美元美，报7.06美元，盘中一度涨至7.33美元高位。

Dish提交给监管部门的备案中称，如果Dish与Sprint合并，用户数量将达到6,310万户，每年营收为500亿美元。(完)