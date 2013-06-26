Sprint股东表决同意软银收购协议

路透堪萨斯州6月25日 - 美国第三大无线服务提供商Sprint Nextel Corp (S.N)股东周二表决后赞成软银(9984.T)以提高后的报价收购股权，一场并购争夺战终于落幕。

日本软银与Dish Network Corp (DISH.O)在竞购Sprint中胜出，现在只等美国联邦通讯委员会(FCC)的批准即可。

Sprint在出席人数不多的会议结束之后公布声明稿，称将坚持其先前要在7月初完成此项并购案的目标。

软银/Sprint的交易将是日本企业最大海外收购案。软银社长孙正义希望在国内已臻成熟的行动电话市场之外寻求拓展机会。

Sprint则需要软银的投资来帮助其支付网络升级以及买断Clearwire Corp CLWR.O少数股权所需的资金。Sprint已经持有Clearwire的多数股权。

Sprint股东表决结果出炉之后，股价在纽约证交所上涨0.10美元或1.45%，至6.96美元，收盘上涨0.02美元至6.88美元。

“长期而言这对公司有利，”堪萨斯州一位股东Rick Weir对路透说，他是Sprint的退休员工。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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