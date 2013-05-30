软银和Sprint与美国当局就国家安全问题达成协议

5月29日在日本东京拍到的软银公司标志。 REUTERS/Toru Hanai

路透5月29日 - 美国Sprint Nextel(S.N)和日本软银(9984.T)周三表示，他们与美国当局就国家安全问题达成协议，软银201亿美元收购后者股权的一道重要障碍得以克服。

即便达成了上述协议，但软银还需克服监管、国会和投资者这几道阻碍，然后才能实现其进入美国市场的计划。美国一位有影响力的参议员周三表示，其“在仔细研究”此次审批，看其是否可以缓解自己对安全问题的担忧。

这两家公司表示，他们已经收到美国外资审议委员会(CFIUS)的通知，称其完成了对该收购计划的国家安全方面的审查，问题已经解决。

该案获批对Dish Network(DISH.O)是一次打击，Dish在4月时以250亿美元的价格对Sprint发起主动收购。

Dish做了大量的游说工作，试图说服华盛顿决策者，使其相信外资收购Sprint对美国国家安全构成威胁。

Dish在周三晚些时候发表的声明中称，CFIUS的批准不能解决相关的国家安全疑虑，该公司呼吁国会对整个进程进行审查。

理论上讲，目前软银收购Sprint还需获得美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission，FCC)和Sprint股东的批准。

不过Dish一直在美国议员、监管者和投资者中渲染对该交易的担忧，希望这些疑虑可以推迟FCC的投票时间，使其延至股东6月12日对该收购案进行投票之后。

FCC两位消息人士周三表示，FCC负责处理交易事物的工作小组仍在审查软银收购对市场的影响，三个专员办公室并未传阅审批草案。180天的无约束审核期限周三截止，但该机构通常灵活延长时间。(完)

(编译 李爽; 审校 张荻)

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